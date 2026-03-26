El Instituto de Estudios Giennenses convoca el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2026

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) ha convocado una nueva edición del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental, al que se podrán presentar trabajos hasta el próximo 4 de septiembre.

Este certamen, dotado con 3.500 euros y la publicación del trabajo ganador --tanto en formato digital como impreso, con una tirada de 300 ejemplares--, pretende reconocer estudios que aporten nuevas perspectivas a la investigación sobre la agricultura y el medio ambiente de la provincia de Jaén.

Para la elección del ganador, el jurado valorará aspectos como el rigor científico del estudio, su contribución al intercambio de conocimiento en el ámbito de la investigación jiennense, así como su relevancia y oportunidad. Además, podrá conceder una mención especial a otras investigaciones que destaquen entre las presentadas.

El jurado estará compuesto por representantes de la Diputación y del IEG, así como por consejeros de número de este organismo autónomo de la Administración provincial y dos evaluadores externos.

Los trabajos que concurran a este Premio de Investigación Agraria y Medioambiental deben ser originales, inéditos y estar redactados en español. Asimismo, se podrán presentar trabajos científicos siempre que no hayan sido publicados previamente ni cuenten con premios de otros certámenes.

Las personas interesadas en presentar sus investigaciones a esta convocatoria --cuyas bases se pueden consultar en el apartado premios de la sección del IEG en la web www.dipujaen.es-- podrán hacerlo tanto de forma 'on line' como presencial.

Las solicitudes que se realicen telemáticamente podrán presentarse bien, a través de la sede electrónica de la Diputación (mediante el apartado de Ayudas y Subvenciones), o bien a través de las oficinas de correos. En ambas se deberá adjuntar el currículum vitae del autor, así como el trabajo en tamaño A-4, con una extensión mínima de 100 páginas y máxima de 500, con unas 35 líneas por cada página. Se presentará bajo lema y sin identificación del autor.

En el caso de que la solicitud se haga de forma presencial, la documentación se debe adjuntar en dos sobres cerrados. En el primero, incluirá DNI, el anexo de solicitud y el currículum vitae, mientras que el segundo incluirá cuatro ejemplares del trabajo, impreso en A4 y encuadernado, también con lema y sin nombre de su autor, junto a un ejemplar del mismo en soporte informático.

En 2025, el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental recayó en un estudio dedicado abordar cómo puede afectar al sector olivarero jiennense el Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establece un marco de certificación de la Unión Europea para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura y el almacenamiento de carbono en productos.

Este trabajo fue realizado por Luis Parras Alcántara, catedrático de la Universidad de Córdoba en el departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología y doctor en Ciencias Ambientales.