El IX Circuito Provincial de Travesías a Nado de la Diputación de Jaén finaliza con la participación de 235 deportistas

Circuito Provincial de Travesías a Nado de la Diputación de Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 235 deportistas han participado en el IX Circuito Provincial de Travesías a Nado por los pantanos de Jaén que organiza la Diputación Provincial de Jaén y que ha tenido como escenario cinco embalses de la provincia --La Fernandina, en Carboneros; la presa de Siles; La Bolera, de Pozo Alcón, el Yeguas, en Marmolejo, y el Tranco, en Hornos de Segura--.

Entre los meses de junio y agosto se han disputado estas pruebas en las que han colaborado los ayuntamientos de los municipios que han acogido cada travesía, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado que "este circuito se ha consolidado como una de las citas deportivas más importantes del verano en nuestra provincia. Una propuesta que nos permite promocionar los pantanos jiennenses como lugares idóneos para la práctica de deportes náuticos y, a su vez, dar a conocer nuestra riqueza natural".

De las más de 230 personas participantes en esta edición, han completado el circuito 67 nadadores, 29 hombres y 38 mujeres que han finalizado al menos tres de las cinco pruebas convocadas.

Aunque la mayoría son deportistas de la provincia de Jaén, se han registrado nadadores de 13 provincias distintas de España. Además, han competido un total de 41 entidades deportivas, siendo el Club Natación Linares el que más participación de nadadores ha tenido.

En esta novena edición del Circuito Provincial de Travesías a Nado se han establecido ocho categorías, tanto masculinas como femeninas, infantil, junior, sénior, máster 30, 40 y 50, discapacitados y absoluta distancia larga, a las que se han sumado también categorías para la promoción de este deporte con distancias de 400 metros para adultos y 50 en el caso de menores.

Los nadadores Isabel Ruiz, del CN Linares, y Manuel Jesús Viedma, que ha competido como independiente, han sido los ganadores de la categoría Absoluta Distancia Larga; mientras que Lucía María Soria, también independiente, ha ganado en la categoría Sénior.

En categoría infantil, Isabel Morillas, del CN Cerropuerta y Hugo Galaso, del CN Andújar, se han alzado con el triunfo; y en la junior han logrado la victoria final Alicia Fernández, del CN Linares, y Alejando Galaso, del CN Andújar.

Aurea Galván, independiente, y Víctor Ortega, del CN Máster Jaén, han sido los primeros clasificados en la categoría máster 30; y Judit Camí y Cecilio Maestra, ambos del Club Jerez Natación Máster han hecho lo propio en la modalidad máster 40. Amelia Lorite y David Zafra, del CN Máster Jaén, se han impuesto en la categoría máster 50; mientras que Pilar Montoya, como independiente, y José Antonio Córdoba, del CN Linares, han sido los ganadores en la categoría de personas con discapacidad.

La competición dio comienzo el pasado 16 de junio en el embalse de La Fernandina, en Carboneros, con la VI Travesía a Nado 'Corazón de Olavidia'. La segunda cita de este circuito fue la III Travesía a Nado 'Presa de Siles', mientras que la tercera prueba se desarrolló en el pantano de La Bolera, en Pozo Alcón, con la IX Travesía a Nado 'Sierra de Cazorla'.

Asimismo, la XI Travesía a Nado 'Villa de Marmolejo', realizada en el embalse de El Yeguas, fue la penúltima prueba de este circuito que finalizó con la IX Travesía a Nado 'Embalse del Tranco'.