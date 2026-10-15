El IX Encuentro de Mujeres Rurales reúne en Vilches (Jaén) a cerca de 270 mujeres de la provincia

Celebración del IX Encuentro de Mujeres Rurales. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILCHES (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El IX Encuentro de Mujeres Rurales ha reunido este jueves en Vilches (Jaén) a cerca de 270 participantes llegadas desde distintos puntos de la provincia con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en el medio rural.

La actividad --que se realiza coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales-- ha contado con la vicepresidenta cuarta de la Diputación y responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y el alcalde, Adrián Sánchez, además de las diputadas de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, y de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco.

"Creemos que es importante este día porque es un momento para reivindicar, para reflexionar y para hablar de igualdad de oportunidades en nuestros municipios, ya que sin las mujeres nuestros pueblos no serían lo que hoy son. Ellas representan ese apoyo tan importante a todos los niveles que necesitamos en nuestros pueblos", ha asegurado Medina.

En este sentido, ha hecho hincapié en que, "sin las mujeres, los pueblos pequeños no existirían" y no se podría "hablar de igualdad si en un pueblo, por muy pequeño que sea, no existe la igualdad de oportunidades".

Las participantes en este encuentro forman parte de 75 asociaciones de mujeres de la provincia de Jaén. El alcalde de Vilches ha afirmado que "esta cifra es una buena muestra de lo que hacen la asociaciones de mujeres y de lo que hacen las mujeres en general".

"Ellas son historia de nuestra provincia, la historia de la lucha por la igualdad y las que han levantado todos nuestros pueblos", ha dicho, no sin añadir que este tipo de actos permiten "poner en valor todo el trabajo que han realizado las mujeres", además de subrayar que "ellas no son solo historia de los pueblos, son también presente y futuro".

Este encuentro de la Diputación de Jaén, en el que también han participado las asociaciones de desarrollo rural de la provincia, ha incluido una jornada lúdico-formativa, que ha estado a cargo de la empresa Cadigenia.

A través del teatro y de la música, se ha hecho un recorrido por la historia de la mujer en España desde la década de 1930 hasta la actualidad, en el que se han recordado los roles asignados a la mujer en las distintas etapas que ha vivido el país a lo largo de los últimos 90 años. De este modo, se ha puesto en valor cómo el empoderamiento y la toma de decisiones por parte de las mujeres ha sido clave de cara a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.