Jaén se llena de música y danza con la recepción de los participantes en el 39ª Folk del Mundo

Recepción a los grupos en el 39ª Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares Folk del Mundo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lonja de la Diputación de Jaén ha acogido este viernes la recepción a los grupos participantes en el 39ª Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares Folk del Mundo, procedentes de Corea del Sur, Bulgaria y Senegal.

La programación, organizada por la Asociación Provincial de Coros y Danzas Lola Torres con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, forma parte del Circuito Sur de Festivales Folclóricos que promueve el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclore y de Artes Tradicionales (Cioff), integrado en la Unesco.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, María Espejo, han estado en el acto, junto a la presidenta de la Asociación Lola Torres, Desirée Amaro.

"Para la provincia de Jaén es un placer poder tener aquí a grupos como vosotros, que venís de Corea del Sur, de Bulgaria y también de Senegal, y que durante los próximos días podamos compartir, junto con la Asociación Lola Torres, momentos de encuentro en torno a nuestra cultura y vuestra cultura, en torno a la danza, a la música y también en torno a la gastronomía", ha dicho Colomo.

La concejala jiennense de Cultura también ha dado la bienvenida a los participantes y ha agradecido a la Asociación Lola Torres la organización de "esta experiencia de calado internacional en la capital" que proporciona cada año "un viaje por los rincones y tradiciones del mundo".

Espejo, asimismo, ha aludido al compromiso institucional de Diputación y Ayuntamiento de Jaén. "Desde el Patronato municipal de Cultura resaltamos una vez más nuestra apuesta por colaborar y patrocinar este festival", ha comentado.

Por último, ha animado a la ciudadanía a que asista este espectáculo al espectáculo que se ofrecerá en el Auditorio municipal de la Alameda, donde se podrá disfrutar de "todos los grupos participantes en su amplia expresión artística y folklórica".

PASACALLES

Antes de la recepción, la música, la danza y el color han protagonizado el pasacalles por el centro de la ciudad, a cargo de los grupos Yongin Folk Arts Troupe, de Corea del Sur; el Conjunto Folclórico Gotse Delchev, de Bulgaria; y el Ballet Jammu, de Senegal. Los tres, junto al anfitrión Lola Torres, participan en esta edición del Folk del Mundo, que comenzó anoche en Alcaudete.

Esta noche, en el Parque de la Concordia, tendrá lugar una de las novedades de este año: la actividad 'Baila con nosotros', donde se contará con la Plataforma de Migrantes Latinos de Jaén.

Además de Alcaudete y la capital, Jimena, Carboneros, Arjonilla, Pegalajar, Mengíbar y Navas de San Juan serán escenario de este festival que se celebrará hasta el próximo 8 de julio. Además de la música y los bailes típicos del folclore de estos países, se organizan actividades como una demostración de juegos populares prevista el día 6 junto a las escuelas de verano de Jaén.

El programa contempla también Gastrofolk, una propuesta culinaria que tendrá lugar el día 7 en el Centro Cultural Baños Árabes, en la que el cocinero Marcos Reguera ofrecerá una fusión entre la gastronomía de Jaén y la de Corea del Sur.