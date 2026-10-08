Una jornada analiza en Jaén el bienestar emocional de adolescentes y jóvenes

Inauguración de la jornada. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas han participado este jueves en la jornada sobre bienestar emocional de adolescentes y jóvenes que se ha llevado a cabo en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja).

El encuentro, impulsado por la Diputación y la Universidad de Jaén (UJA), alcanza su segunda edición y ha permitido poner sobre la mesa una realidad que "preocupa, que es la salud mental de la juventud" de la provincia".

Así lo ha indicado la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, que ha intervenido, junto al secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Rubén Pérez, en la apertura de esta jornada, a la que también ha asistido la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

"Vivimos en una sociedad en la que la juventud se enfrenta a enormes desafíos, como la incertidumbre laboral, las dificultades para poder emanciparse, la presión que sigue existiendo en las redes sociales o la falta de expectativas de futuro y, todo ello, tiene consecuencias directas sobre el bienestar emocional de las personas jóvenes de nuestra provincia", ha afirmado Ruiz.

En este sentido, ha señalado que este tipo de actividad está dirigida a que se deje "de hablar de la salud mental como un problema individual, como un tema tabú y empecemos entre todas y todos a entenderla como una responsabilidad colectiva".

La soledad no deseada, el entorno digital en los jóvenes o el trabajo que se desarrolla desde la administración local en materia de juventud han sido abordados a lo largo de esta jornada enmarcada en la Cátedra Universitaria Promo Bienestar de la UJA.

En concreto, a lo largo de la mañana, se ha dado a conocer el Estudio sobre soledad no deseada y salud mental 2026, a cargo de la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), Matilde Fernández.

El encuentro ha incluido, asimismo, la conferencia sobre 'Salud y mental y bienestar emocional en el trabajo con jóvenes desde lo local', a cargo de Antonio Lara, técnico de juventud del Ayuntamiento de Marmolejo.

Ha cerrado esta jornada una ponencia sobre programas para la juventud con impacto educativo en ciudadanía digital crítica, que ha realizado Ana Cristina Araya, técnica del área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación Santa María La Real.