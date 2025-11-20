Una jornada reivindica en Jaén el efectivo como servicio público esencial y herramienta de cohesión social

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido este jueves la jornada 'El efectivo, garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura', en la que se ha reivindicado su importancia como "servicio público esencial y herramienta de cohesión social, seguridad y libertad ciudadana en un contexto de acelerada digitalización".

Igualmente, se ha destacado a la provincia jiennense como un ejemplo de no exclusión financiera, al tener todos sus municipios acceso a una sucursal bancaria.

Así se ha puesto de relieve en este encuentro organizado por la Plataforma Denaria con la colaboración de la Caja Rural de Jaén y la Administración provincial. La inauguración ha contado con sus presidentes, Javier Rupérez, Juan Núlñez y Francisco Reyes.

Este último ha valorado la labor de la citada caja, que "es la verdadera responsable de que todos los pueblos de Jaén tengan acceso a una sucursal bancaria, porque su modelo de negocio está más centrado en la ciudadanía que en su cuenta de resultados anual".

"No solo está presente en todos los municipios, sino también en muchos pequeños núcleos de población, por lo que nuestra provincia tiene la suerte de que la exclusión financiera no le afecta", ha manifestado Reyes.

El presidente de la Caja Rural de Jaén ha subrayado en esta línea que es "una entidad atípica, con una identidad definida por ser una banca de cercanía en la que no prima el beneficio a corto plazo, sino una cuenta de resultados donde lo más importante es la rentabilidad social" y que está identificada con el territorio.

"Estamos muy implicados con Jaén", ha asegurado Núñez con respecto a un compromiso que explica que esta cooperativa de crédito tenga presencia en todos los municipios jiennenses.

Algo que el presidente de Denaria ha elogiado porque la provincia de Jaén "es un ejemplo, es la primera de España en garantizar que todos los pueblos tengan acceso al dinero en efectivo". Un acceso que, según ha remarcado, "está recogido en la ley y hay que cumplirlo porque ahora se da la circunstancia de que algunas administraciones y empresas no permiten usar el dinero en metálico".

MÁS PRIVACIDAD Y LIBERTAD

"Hay enormes sectores de la población: mayores, discapacitados o personas que viven en el medio rural, que necesitan que se pueda seguir utilizando", ha comentado. No obstante, también ha esgrimido otros argumentos para que la sociedad siga contando con el efectivo, como que "garantiza una mayor privacidad, permite tener libertad a la hora de elegir cómo pagar productos y servicios y ofrece también más seguridad a la hora de hacer esos pagos".

Durante el encuentro, Denaria ha entregado un reconocimiento a la Caja Rural de Jaén por ese esfuerzo en facilitar a toda la ciudadanía, especialmente en zonas rurales, el uso y el acceso al efectivo.

Sin embargo, y pese a valorar el esfuerzo de entidades como ésta, ha considerado que el esfuerzo público sigue siendo insuficiente: persiste una falta de cajeros, oficinas y medidas estructurales que garanticen el efectivo como servicio básico. También ha recordado que la aceptación de efectivo es obligatoria por ley, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Así las cosas, desde Denaria se ha defendido que el efectivo debe ser reconocido formalmente como un servicio público esencial y que su disponibilidad debe integrarse en los planes nacionales de resiliencia.

"Sin una red sólida de distribución y aceptación del efectivo, la sociedad queda expuesta ante posibles fallos del sistema o ataques cibernéticos", ha resaltado. De ahí que sitúe a "la colaboración público-privada, ejemplificada por la Caja Rural de Jaén, como una vía efectiva para garantizar el acceso universal a medios de pago legales y fortalecer la cohesión territorial".