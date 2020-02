José Luis Garci presenta 'El crack cero' en el marco de la XIX Muestra de Cine Español Inédito en Jaén

Actualizado 24/02/2020 19:31:52 CET

JAÉN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XIX Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación ha recibido al oscarizado director José Luis Garci, que se ha desplazado hasta la capital jiennense para presentar su último largometraje, 'El crack cero'.

El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, que ha participado en la presentación de esta película junto al productor José Alberto Sánchez y el actor Carlos Santos, ha remarcado que "esta muestra alcanza su ecuador con un invitado de lujo, que es historia del cine español porque fue el primero en conseguir un Óscar".

En su intervención, Vera ha recordado que José Luis Garci ya estuvo en Jaén en 2013 y también su dilatada trayectoria cinematográfica en las cuatro últimas décadas, durante las que ha dirigido la oscarizada 'Volver a empezar' y otros reconocidos títulos, como 'Asignatura aprobada', 'Canción de cuna', 'El abuelo', 'Una historia de entonces' y otros más, "todos ellos con Premios Goya en distintas categorías", según ha recalcado el diputado de Cultura y Deportes.

Una "extensa obra de este gran realizador, guionista, productor, crítico, escritor y presentador que le ha situado en un lugar de honor de la industria cinematográfica a nivel mundial, como lo refrenda que sea miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood", ha indicado.

En Jaén, Garci ha presentado 'El crack cero', que, como ha puntualizado Ángel Vera, es "la tercera entrega de las aventuras del detective Germán Areta, que magistralmente interpretó Alfredo Landa, y que vuelve a la pantalla en este caso encarnado por Carlos Santos", ganador del Goya al mejor actor revelación por 'El hombre de las mil caras'.

El máximo responsable artístico de este filme ha reconocido sentirse "rejuvenecido, porque creía que no iba a dirigir más películas y he podido hacerla, además, con un equipo de gente joven que me ha demostrado que tiene el mismo entusiasmo que yo por el cine".

En este sentido, ha subrayado que "esta es una historia especial, por inesperada, pero también porque es un tipo de cine diferente, distinto al que ahora se hace".

Al respecto, ha señalado que "es complejo saber por qué unas películas gustan más que otras" y ha puesto varias de las suyas como ejemplo.

"Que un largometraje tenga una dirección fantástica, una gran foto o que los actores estén estupendos no te asegura que le guste a la gente, es muy difícil saber por qué unas historias tienen más éxito que otras", ha apuntado antes de valorar el papel de Carlos Santos en esta cinta.

"Es un actor fantástico, a la altura de los grandes de nuestro país, al que no solo le gusta el cine, sino que lo transmite muy bien", ha señalado Garci.

Tras agradecer las palabras del director, este intérprete de orígenes jiennenses --su padre es de Andújar-- ha enfatizado que "ha sido un privilegio estar a las órdenes de José Luis Garci retomando la trilogía de 'El crack', que ya inmortalizó Alfredo Landa".

"Es un orgullo y un placer presentar esta obra maestra", ha añadido Santos, una película que "seguro que será una de las mejores que haga en mi carrera", ha asegurado.

Por último, José Alberto Sánchez ha dado las "gracias a la Diputación por traer esta película a la muestra y a José Luis Garci, porque todo lo que sé de cine lo he aprendido con él en los últimos 25 años".

En esta línea, ha agregado que "hacer esta película ha sido algo maravilloso con alguien que es mucho más que mi jefe, es mi amigo, mi familia, y espero que aún rodemos muchas más".

Garci, Sánchez y Santos son tres de los principales artífices de este filme, que también cuenta con Miguel Ángel Muñoz, Patricia Vico, Macarena Gómez o Pedro Casablanc, entre otros, en su reparto.

Todos ellos son parte de una historia en la que se narra el suicidio de un afamado sastre y la investigación sobre esta muerte que le encarga una misteriosa mujer al detective Germán Areta.

La mujer está convencida de que el sastre, que era su amante, fue asesinado, y Areta tendrá que descubrir los motivos y los posibles sospechosos interesados en quitar de en medio al sastre.

Además de esta cinta, esta nueva jornada de la XIX Muestra de Cine Español Inédito en Jaén incluye la proyección de 'La pequeña Suiza', una comedia dirigida por Kepa Sojo que también ha acudido a Jaén para compartir con el público un coloquio en el que ha estado acompañado por la productora Sonia Palacios y el actor Jon Plazaola.

Además, y dentro de este ciclo cinematográfico impulsado por la Diputación, este lunes se ha iniciado el ciclo de cortometrajes argentinos que se va a desarrollar en la Biblioteca Provincial de Jaén y el Centro Cultural de La Carolina.