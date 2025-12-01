Más de 40 actividades forman la programación de la XLV Fiesta de la Aceituna de Martos (Jaén)

Presentación de la XLV Fiesta de la Aceituna de Martos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XLV Fiesta de la Aceituna de Martos (Jaén) se desarrolla hasta el 12 de diciembre con más de 40 actividades destinadas a rendir homenaje al olivar, al aceite de oliva virgen extra y a las personas que trabajan en el sector oleícola.

El alcalde, Emilio Torres, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, han presentado este lunes estas nueva edición, cuyo acto central tendrá lugar el 8 de diciembre, jornada en la que se repartirán unos 8.000 hoyos de pan con aceite, aceitunas y bacalao.

Lozano ha señalado el valor de esta cita como herramienta de promoción del AOVE y como reconocimiento a la labor del sector agrícola. "Ofrece una nueva oportunidad para quienes no pudieron disfrutar de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén organizada por la Diputación, y constituye un escaparate desde el que profundizar en la tradición y autenticidad del trabajo de nuestros agricultores y agricultoras", ha dicho.

Asimismo, ha valorado la apuesta del Ayuntamiento de Martos por la divulgación y promoción del AOVE mediante estrategias apoyadas con fondos europeos y con el respaldo de la Diputación. En esta línea, ha destacado el esfuerzo del municipio en el impulso del oleoturismo y en la mejora de infraestructuras como la antigua estación de hangar.

"El Consistorio ha sabido generar una marca vinculada a sus olivares centenarios, algo que se refleja en actuaciones como la rehabilitación de este edificio, integrado en el Camino Natural Vía Verde del Aceite. Este espacio permitirá desarrollar proyectos como la incorporación de oleobicicletas, el alquiler de bicicletas de cicloturismo y la creación de nuevos espacios de ocio, recreo y cultura", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde ha recordado los tres proyectos estratégicos que se ejecutan actualmente en la localidad para reforzar la promoción del AOVE: la rehabilitación del hangar, la restauración del edificio principal de la estación de ferrocarril y la mejora del paseo del Camino Natural Vía Verde del Aceite, que suman una inversión cercana a los dos millones de euros.

"Además de nuestra tradicional fiesta, estamos muy satisfechos del trabajo desarrollado en torno al olivar y al aceite, que se materializa en actividades de ocio para todos los públicos y en nuevas infraestructuras que permitan posicionar a Martos como un referente en oleoturismo", ha afirmado Torres.

El programa de la XLV Fiesta de la Aceituna de Martos, iniciado el 17 de noviembre, incluye actividades dirigidas a todos los públicos: propuestas en los centros educativos, cuentacuentos, flamenco, rutas de senderismo, talleres, el mercado Degusta Jaén y la celebración de distintas charlas-conferencias.

La jornada central del 8 de diciembre comenzará con el pregón de la Fiesta de la Aceituna, a cargo de Silvia López, profesora de Geografía e Historia del IES San Felipe Neri y miembro del consejo de redacción de la revista 'Aldaba'. Tras ello, se ofrecerá al público el tradicional hoyo aceitunero y se realizará una demostración de extracción de aceite mediante una prensa de husillo de tracción manual.