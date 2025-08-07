Más de 400 personas realizan prácticas en empresas de Jaén con el Programa de Experiencias Profesionales

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 437 personas --83 hombres y 354 mujeres-- han realizado prácticas en empresas de la provincia de Jaén a través del Programa Experiencias Profesionales para el Empleo que gestiona la Diputación de Jaén.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha hecho balance de los resultados que deja esta iniciativa subvencionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía y cofinanciada por la Administración provincial.

"Hemos gestionado tres programas correspondientes a las convocatorias de 2018, 2021 y 2023, actualmente en ejecución, y de los 437 participantes, 200 se encuentran trabajando en las empresas donde han realizado las prácticas, por lo que el resultado está siendo muy positivo y satisfactorio", ha señalado el diputado provincial.

El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo proporciona prácticas no laborales en empresas para facilitar la inserción laboral de personas demandantes de empleo, mejorando la empleabilidad y adecuando los conocimientos prelaborales de cada demandante de prácticas al entorno productivo del mercado de trabajo donde se realicen, con el fin de asegurar una experiencia que suponga un valor añadido para su currículo.

Las prácticas tienen una duración de tres meses y se formalizan mediante un convenio firmado por la Diputación Jaén como entidad colaboradora, la empresa y la Junta de Andalucía. Además, el beneficiario recibe una ayuda individual mensual de 480 euros y un plan de refuerzo individualizado un día a la semana mediante la realización de talleres grupales.

"El objetivo no es otro que la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, especialmente en riesgo de exclusión social o pertenecientes a minorías étnicas, ofreciéndoles la realización de prácticas profesionales en empresas y organizaciones", ha dicho Luis Miguel Carmona.

Los beneficiarios de este programa deben ser demandantes de empleo inscritos como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo y en situación administrativa de alta, contar con un itinerario personalizado de inserción en la red Andalucía Orienta con un mes de antigüedad de inscripción en la bolsa de prácticas EPES y haber recibido dos horas como mínimo de atención individual.

Para el desarrollo de las distintas convocatorias, la Administración provincial, que aporta más de 253.000 euros a este programa, ha firmado convenios de colaboración con 313 empresas de 68 municipios de la provincia. De este modo, se ofrecen prácticas en empresas relacionadas con los servicios sociales; con la hostelería, el turismo, el ocio y la restauración; con la agricultura; la educación y la formación; o con el comercio, entre otros sectores.