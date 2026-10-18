Más de cien mujeres participan en el Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos en Jaén

Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos en Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial ha sido escenario de la celebración del Encuentro Nacional de Encajes de Bolillos, que ha alcanzado su vigésimo cuarta edición.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha asistido a la celebración de esta actividad impulsada por la Asociación de Mujeres Bolilleras Jiennenses que se enmarca en la programación de la Feria y Fiestas de San Lucas de Jaén capital.

En suma, más de un centenar de personas se han dado cita a lo largo de toda la mañana en este encuentro en el que las asociaciones participantes exponen sus trabajos y realizan demostraciones de este oficio artesanal.