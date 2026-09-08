La Noche Andalusí de la Rosa devolverá a Baños de la Encina a su pasado medieval este fin de semana

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Baños de la Encina regresará el próximo fin de semana a su pasado medieval con la Noche Andalusí de la Rosa, una recreación histórica que volverá a llenar de música, teatro y circo el entorno del castillo.

El alcalde, Antonio Las Heras, y la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, han presentado este martes esta iniciativa, enmarcada en el programa Vive Castillos y Batallas que impulsa la Diputación en los 26 municipios de la ruta turística Castillos y Batallas del Reino de Jaén.

Uceda ha señalado que La Noche Andalusí de la Rosa "viene a sumar un plus de excelencia a la extensa y variada agenda cultural de la provincia de Jaén" y ha puesto de relieve que se desarrolla en "uno de los pueblos más bonitos de España".

"Es un lugar que se siente. Sus calles, sus plazas y sus monumentos guardan la huella de las culturas que han pasado por esta tierra y la cultura andalusí ocupa un lugar muy especial en ese legado", ha dicho la diputada.

Además, se ha referido a la rosa, "como símbolo de belleza, delicadeza y memoria". "Una imagen que también nos recuerda que nuestro patrimonio necesita cuidado y cariño para poder entregárselo a las generaciones que vienen", ha comentado.

En este sentido, ha aludido a "la implicación de todo el pueblo" en esta programación prevista del 11 al 13 de septiembre, lo que "también representa una manera de proteger la identidad y divulgar la historia" y explica "gran parte de su éxito".

"Asociaciones, colectivos, empresas, trabajadores municipales, establecimientos, artesanos, artistas y, especialmente, los vecinos y las vecinas. Porque detrás de cada rincón preparado y de cada actividad hay trabajo, ilusión y sobre todo, mucho cariño", ha declarado.

Por su parte, el alcalde de Baños de la Encina ha puesto el acento en que esta fiesta medieval está "enfocada en la cordialidad". "Desde el principio tuvimos muy claro que no queríamos ser moros, ni cristianos, sino que queremos ser todos a la vez", ha apostillado.

Al hilo, ha resaltado la autenticidad de la Noche Andalusí de la Rosa que convierte el casco histórico del municipio en un viaje al pasado. "El castillo con más de mil años, nuestra plaza de Santa María, nuestra plaza de la Constitución ahora, antes plaza Mayor, y todas las callejuelas que rodean al entorno donde está el mercado medieval y todas las propuestas escénicas en las calles nos trasladan al medievo", ha añadido Las Heras.

Uno de los principales atractivos será el Mercado Andalusí, con más de 25 puestos dedicados a la alimentación, el cuero, la madera y distintos productos de artesanía, además de golosinas, gofres, pulseras y jabones.

El programa, con más de 80 actividades, se completa con talleres de alfarería, chapas y tatuajes, cuentacuentos, música y animación por las calles durante las tres jornadas. Incluye también la recreación de la Entrega de la Rosa, además de espectáculos de magia, teatro de calle, zancos, danza oriental y diferentes propuestas de espectáculos aéreos y de fuego.

El patrimonio de Baños de la Encina tendrá un protagonismo especial a través de rutas guiadas y teatralizadas, que permitirán conocer distintos enclaves del municipio desde una perspectiva diferente. Las visitas, tanto diurnas como nocturnas, recorrerán espacios como el Castillo, la iglesia de San Mateo, la ermita de Jesús del Llano y el Molino de Viento.