Obras por valor de dos millones de euros para mejorar la carretera entre Mengíbar y Cazalilla (Jaén)

Visita a las obras en la JA-3413 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de adecuación que está llevando a cabo la Diputación de Jaén en la carretera JA-3413 que comunica Mengíbar y Cazalilla supondrán "una importante mejora" del eje viario que une estas localidades con otras de esta zona de la provincia, como Villanueva de la Reina o Arjona, además de facilitar el acceso de las mismas a las autovías A-4 y A-44.

Así lo ha destacado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante la visita a estas intervenciones en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cazalilla, Manuel Raya, y el concejal de Urbanismo de Mengíbar, Blas Alabarce.

"Se trata de una carretera muy transitada por los vecinos y vecinas de Cazalilla, que vienen a la localidad también de Mengíbar o que se incorporan a la autovía", ha apuntado Agea, que ha hecho hincapié en la apuesta que está realizando la Diputación de Jaén para acondicionar el eje viario de esta zona de la provincia.

Se trata de un eje que empieza en Arjona y que termina en la localidad de Mengíbar y que es "una actuación cuantitativamente muy importante, puesto que se acerca a los dos millones de euros en inversión", ha apostillado el diputado de Infraestructuras Municipales.

En concreto, la intervención de emergencia que se está llevando a cabo en la actualidad por la Diputación de Jaén supone una inversión cercana a los 300.000 euros, que se suma a los 1,7 millones de euros del proyecto de refuerzo de firme, mejora de drenaje y señalización de esta vía que ya estaba en marcha y que se finalizará al completo una vez que se acometan las obras de emergencia actuales.

Por su parte, el alcalde de Cazalilla ha mostrado su satisfacción por la adecuación de esta carretera, además de destacar el esfuerzo inversor de la Diputación. "Esta intervención va a suponer una mejora de la seguridad en una vía de comunicación muy importante con la A-4 y la A-44 y también para el acceso a servicios, comercio, colegios o institutos", ha dicho Raya.

En esta misma línea, el concejal de Urbanismo de Mengíbar ha señalado la relevancia de esta actuación puesto que "es una carretera importante, especialmente para los agricultores de la zona, además de que nos une con la autovía A-4 y con Arjona, Villanueva de la Reina y el resto de la comarca".

La adecuación de la carretera entre Mengíbar y Cazalilla forma parte de "la apuesta importantísima que la Diputación de Jaén está realizando por la mejora de las carreteras de su red viaria", ha destacado el diputado de Infraestructuras Municipales para recordar que se invertirán más de 60 millones esta materia, de los que 45 son aportados por el Gobierno central y a los que se suman otras más de veinte millones de fondos propios de la Administración provincial.