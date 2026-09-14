JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once municipios de la provincia de Jaén acogerán las XV Jornadas de Cine y Memoria Histórica, con la proyección de películas y documentales entre los próximos 17 de septiembre y 27 de noviembre.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación de este ciclo, organizada la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén con la colaboración de la Diputación y que en esta edición llegará a Linares, Martos, Jaén, Arjona, Beas de Segura, Andújar, Úbeda, Marmolejo, Lopera, Mengíbar y Alcaudete.

El presidente del citado colectivo, Miguel Ángel Valdivia, y el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, han sido los encargados de desgranar una programación que tiene como objetivo "dar a conocer, recordar y transmitir distintos aspectos y perspectivas de la historia" de España.

"La memoria democrática no consiste en quedarse anclado en el pasado, ya que una sociedad que conoce su historia es una sociedad mucho más consciente, más democrática y más humana", ha afirmado Perales, quien ha señalado también la apuesta de la Diputación por la celebración de estas jornadas cinematográficas "como puerta de entrada a la memoria".

De igual forma, ha valorado las distintas acciones que desarrolla la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén a lo largo del año, así como el carácter provincial de este ciclo cinematográfico.

Por su parte, Valdivia ha agradecido la colaboración de la Diputación de Jaén en una nueva edición de las Jornadas de Cine y Memoria Histórica y ha destacado el éxito de esta iniciativa. "Contribuye a profundizar en el conocimiento de nuestro pasado con el fin de que en el futuro no vuelvan a producirse situaciones de falta de democracia y libertad como las que sufrieron nuestros padres y abuelos desde 1936 hasta 1975", ha añadido.

La programación arranca el 17 de septiembre con la proyección en Linares de 'Exp. 95/36 Columna Minera', de Jesús Garrido. Le seguirán Martos con 'Frontera', de Judith Colell (18 de septiembre); Jaén, con 'Mucha mierda', de Alba Sotorra (día 24), y Arjona, con 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín (día 25).

En octubre, las jornadas continuarán en Beas de Segura, con 'La Bala', de Carlos Iglesias (día 2); Andújar, con 'La cena', de Manuel Gómez Pereira (día 8), y Úbeda, con 'Caja de resistencia', de Alejandro Alvarado y Concha Barquero (día 23).

Finalmente, en noviembre habrá sesiones en Marmolejo, con 'La memoria de los cortijos de Peal', de Ignacio Ortega (día 6); Lopera, con 'Jaén, viento del pueblo', de Remedios Malvárez (día 13); Mengíbar, con 'El bombardeo de Jaén', de José Laso (día 20), y Alcaudete, con 'La muralla de los prisioneros', de José Luis Tirado (día 27).

Todas las proyecciones estarán acompañadas de una charla-coloquio con el público asistente, en la que participarán los directores, productores y miembros del equipo técnico de las distintas obras cinematográficas.