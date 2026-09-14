Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que Ucrania y Rusia han aceptado dejar de atacar la infraestructura energética del otro en el marco de la guerra abierta entre ambos países.

"Ucrania ha accedido a no atacar objetivos de la energía rusa. ¡Rusia ha accedido a hacer lo mismo!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"La subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán", ha añadido el mandatario estadounidense.

El propio Trump planteó el domingo desde Irlanda su deseo de que Ucrania dejara de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional y mencionó directamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", afirmó desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda, en declaraciones a la prensa.

Trump argumentó que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que "se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania".

El dirigente estadounidense explicó que ya ha hablado con Zelenski al respecto. "No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel", insistió.

Este sábado el portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, resaltaba que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a valer unos 30.000 millones de dólares. "El impacto es bastante serio", destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.