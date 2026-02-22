Paco Reyes recibe a la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Física de Jaén

Reunión del presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, con la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Física de Jaén (Aspaym). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha recibido en el Palacio Provincial a representantes de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Física de Jaén (Aspaym) para conocer los proyectos que este colectivos desarrolla en la provincia de Jaén.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, en este encuentro, en el que han participado la nueva presidenta de Aspaym, Concepción Cobo, e Irene Tajuelo, trabajadora social de la asociación, también se han abordado futuras líneas de colaboración con esta entidad que cuenta con cerca de 80 socios en la provincia.

Entre los asuntos tratados en esta reunión, se han expuesto las mejoras en la accesibilidad en los espacios públicos o el proyecto 'Construye futuro', en el que colabora la Diputación a través de la convocatoria de subvenciones de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud para asociaciones, dirigido a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Además, la Administración provincial va a colaborar con esta entidad en una nueva iniciativa, denominada 'Naturaleza y discapacidad física'. Este nuevo proyecto se basa en el desarrollo de talleres de cosmética natural y bienestar emocionales y la realización de actividades en entornos accesibles.