El presidente de la Diputación de Jaén recibe la visita institucional de su homólogo en Girona

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recibido este jueves en el Palacio Provincial la visita institucional de su homólogo en Girona, Miquel Noguer.

En este encuentro han podido compartir experiencias y proyectos desarrollados en sus respectivas instituciones y han explorado posibles vías de colaboración en distintos ámbitos de interés común, según ha informado la Diputación jiennense.

En el marco de esta visita, Noguer ha firmado en el libro de honor de la Diputación de Jaén, un acto que se ha celebrado en la sala Miguel Hernández. Además, Reyes le ha mostrado algunos de los manuscritos y objetos relacionados con este escritor que alberga este espacio dedicado a este poeta alicantino, que es hijo adoptivo de la provincia de Jaén y del que la Diputación custodia su legado.