La provincia de Jaén se promociona en Bélgica a través de un viaje de prensa

El diputado Francisco Javier Lozano interviene en un acción de promoción turística. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de la provincia de Jaén se va a promocionar entre potenciales turistas de Bélgica a través de un viaje de prensa que se desarrolla desde este lunes y hasta el próximo jueves.

Un periodista belga, de la revista de viajes 'Grande.be', una de las más importantes del citado país, "conocerá algunos de los principales recursos culturales, patrimoniales y naturales del paraíso interior jiennense", según ha informado la Diputación.

El programa de actividades previsto, elaborado junto a la Oficina Española de Turismo en Bruselas, incluye una visita guiada a los centros históricos de Úbeda, Baeza y Jaén, una ruta en 4x4 por el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y visitas a los municipios de La Iruela y Cazorla.

Esta acción forma parte de las que a lo largo del año impulsa la Diputación de Jaén en colaboración con Turespaña y Turismo Andaluz. En total, durante 2026, son 19 las actuaciones de promoción turística que se lleven a cabo, incluyendo viajes de familiarización, prensa y blogueros, además de viajes de localización para grabaciones audiovisuales.

"Las acciones realizadas este año nos van a permitir proyectar la imagen de Jaén, paraíso interior ante públicos especializados y potenciales visitantes de mercados estratégicos como el alemán, el danés, el británico, el belga, el chino o el de los Países Bajos, además del mercado nacional", ha afirmado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

La presencia de estos profesionales --periodistas, agentes de viajes, blogueros o 'influencers'-- en la provincia de Jaén constituye, a su juicio, "una oportunidad para multiplicar la visibilidad de nuestros recursos, generar contenidos de calidad y favorecer tanto la prescripción del destino como la comercialización de su oferta turística".

"Para ello, es fundamental la cooperación que mantenemos con Turespaña y Turismo Andaluz, que permite reforzar las acciones promocionales, aprovechar sinergias entre administraciones y dar mayor proyección a productos diferenciadores como el oleoturismo, el patrimonio histórico, la naturaleza, el turismo activo o la gastronomía", ha destacado Lozano.

Ha apuntado que la relevancia de este trabajo para la provincia jiennense "reside no solo en el alcance de las campañas y en el número de profesionales movilizados, sino también en su capacidad para generar oportunidades de negocio, fortalecer el tejido empresarial turístico y extender los beneficios de la actividad a distintos municipios y comarcas".

Al respecto, ha incidido en que las distintas acciones propuestas buscan "consolidar el posicionamiento de Jaén en los mercados turísticos, avanzar en la desestacionalización y contribuir al desarrollo económico sostenible del conjunto del territorio provincial".