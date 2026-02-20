El proyecto Street Art Plus de Diputación suma un nuevo mural en Bailén (Jaén)

BAILÉN (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Jaén ha incorporado un nuevo grafiti a su proyecto Street Art Plus con la inauguración de un mural en la localidad de Bailén (Jaén). Con esta intervención, ya son medio centenar los municipios jiennenses que lucen en sus calles una obra urbana enmarcada en esta iniciativa.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, acompañada del alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, han participado este viernes en el acto de inauguración del mural, que ha sido realizado por la artista pegalajeña Mónica Gómez Martínez, conocida artísticamente como ICAT.

Durante su intervención, la diputada ha destacado la calidad artística y el valor creativo de esta nueva obra, que se suma al itinerario cultural y turístico promovido por la Administración provincial. "Con este proyecto no solo embellecemos distintos rincones de nuestros municipios, sino que también reforzamos la visibilidad del turismo, el patrimonio, la cultura y la gastronomía de cada localidad", ha señalado Ruiz.

La diputada ha recordado que "todos los murales incorporan un código QR con objeto de ampliar información sobre cada municipio". A través de este recurso, los visitantes pueden acceder a vídeos promocionales que ponen en valor aspectos gastronómicos, culturales, históricos y patrimoniales de cada población".

En el último año se han creado más de una quincena de murales en las localidades de Albanchez de Mágina, Hinojares, Arquillos, Jimena, Baños de la Encina, Huelma, Lahiguera, Mancha Real, Frailes, Jamilena, Espeluy, Sabiote, Torreblascopedro, Begíjar y Bailén. La próxima inauguración tendrá lugar el lunes 23 de febrero en Torres de Albanchez.

Los artistas Javier Aldarias, Alejandro Domínguez Rodríguez (Adoro), Ana Corazón, Mónica Gómez Martínez (ICAT), Mª Fe Rozalén, Mufin y Claudia Lozano Antonelli han sido los responsables del diseño y ejecución de las distintas intervenciones realizadas dentro de Street Art Plus, "una iniciativa que continuará desarrollándose a lo largo de 2026 con el objetivo de seguir ofreciendo oportunidades a jóvenes creadores y acercar el arte a las calles de la provincia", ha concluido la diputada de Igualdad y Juventud.