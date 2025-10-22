Reyes aboga por un desarrollo económico local adaptado a cada territorio

Francisco Reyes en una de las mesas redondas del III Foro Urbano de España, en A Coruña - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha abogado por un desarrollo económico local adaptado a cada territorio.

Así lo ha defendido en el III Foro Urbano de España que se celebra durante este miércoles y jueves en A Coruña con la presencia de alcaldes, alcaldesas, representantes institucionales y expertos en políticas urbanas para debatir sobre el futuro de las ciudades.

En el marco de una mesa redonda sobre agenda urbana y economía, Reyes ha destacado la importancia de integrar la planificación urbana y estratégica para impulsar un desarrollo local sólido y sostenible.

"El éxito del desarrollo económico local depende de adaptar las estrategias a cada lugar y de involucrar a los actores locales para generar soluciones más efectivas y sostenibles, que fortalezcan la economía y la cohesión social", ha señalado Reyes, que ha puesto de relieve casos de éxito "donde la planificación urbana, la innovación digital y el apoyo comunitario han permitido que los comercios de proximidad no solo sobrevivan, sino que prosperen, generando empleo local, dinamizando los barrios y conservando la identidad cultural de cada zona".

En su intervención, Reyes también ha incidido en que "el desarrollo económico local no puede limitarse únicamente a indicadores macroeconómicos, sino debe centrarse en las personas y en sus necesidades reales".

"Integrar la planificación urbana con la económica permite crear entornos donde los jóvenes puedan emprender, formarse y prosperar, evitando la desigualdad y la exclusión social que, a menudo, generan tensiones y conflictos", ha dicho Reyes.

En este sentido, el presidente de Famsi y de la Diputación de Jaén ha subrayado el papel del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local como plataforma para el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias efectivas que combinen crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Precisamente, Famsi ostenta actualmente el Secretariado Mundial del Foro que celebró su última edición el pasado mes de abril en Sevilla con la presencia de más de 2.000 participantes de todo el mundo.

Organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Concello da Coruña, este III Foro Urbano de España se centra en los principales retos urbanos en materia de sostenibilidad, vivienda, innovación y cooperación metropolitana. Este encuentro se ha consolidado como un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y construcción de alianzas entre los distintos agentes implicados en el desarrollo urbano sostenible.