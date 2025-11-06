Reyes aborda los preparativos del Campeonato del Mundo de Parapente previsto en Pegalajar en mayo de 2026

Reunión sobre el Campeonato del Mundo de Parapente previsto en Pegalajar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha abordado los preparativos del Campeonato del Mundo de Parapente, que tendrá lugar en la Pegalajar durante el mes de mayo de 2026.

Lo ha hecho en una reunión con el alcalde de la localidad, Manuel Carrascosa; el presidente de la Comisión Técnica Nacional de Parapente, Antonio Lope Morales, y el presidente del Club Parapente Centro de Vuelo Pegalajar, Antonio Romero.

De este modo, ha conocido los detalles de esta prestigiosa competición que "posicionará, una vez más, a Pegalajar como un referente de esta disciplina deportiva", según ha informado la Administración provincial.

Esta localidad de Sierra Mágina, de hecho, ya ha sido anteriormente escenario de esta competición, como también de distintas pruebas del Campeonato de Europa y de la Liga Nacional de Parapente. Algo que también confirma a la provincia de Jaén como "uno de los espacios de referencia para la práctica de este deporte con el apoyo de la Diputación".