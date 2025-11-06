Reyes anima a los agentes de viaje a ser "embajadores del paraíso jiennense" en la Cumbre Mundial de Agencias de Viaje

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha intervenido en la noche de este jueves en el acto de entrega de los distintivos turísticos 'Matilde Torres y Vicente Blasco' 2025 celebrado en el Parador de Turismo de Jaén en el marco de la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viaje. Un evento que cuenta con el patrocinio de la Administración provincial y en el que Reyes ha invitado a los más de 240 representantes de las 120 asociaciones profesionales de todo el mundo presentes que sean "embajadores" del "paraíso" interior jiennense.

En esta gala, en la que también han tomado parte representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén y la Confederación Española de Agencias de Viajes, el máximo responsable de la Diputación ha remarcado que la celebración de este congreso es "una oportunidad para la provincia de Jaén en varios sentidos, porque durante los cinco días en que se desarrolla este foro se pone el foco del sector turístico mundial en esta tierra, lo que sin duda supone una gran proyección para esta tierra".

En esta línea, Reyes ha apuntado que "los agentes de viaje que están estos días en Jaén también van a tener la ocasión de visitar 'in situ' su oferta turística, y eso es positivo para ested destino de interior porque conocer algo, o algún lugar o alguna experiencia, ayuda a contarlo, a venderlo con más fidelidad, ilusión y cariño".

Durante la estancia de estos profesionales en Jaén, que se prolongará hasta el 9 de noviembre, además de participar en esta cumbre van a poder realizar una serie de actividades y visitas paralelas en las que tendrán la ocasión de conocer este territorio, que como les ha explicado Reyes, "es naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía y, por supuesto, aceite de oliva".

Al respecto, ha subrayado que "es un lugar único y excepcional" por sus cuatro parques naturales, entre ellos, el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa: Cazorla, Segura y Las Villas, junto a Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeñaperros.

Además, ha recordado que la provincia jiennense es la única de España que cuenta con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad: Úbeda y Baeza, que "es la provincia con más castillos del Sur de Europa y la que tiene los restos de la civilización ibera más extensos y mejor conservados". Asimismo, ha destacado que Jaén "es referente en la Cultura del Toro".

Y, todo ello, ha enfatizado, "entre un paisaje excepcional de más de 70 millones de olivos, por lo que esta tierra es el referente del oleoturismo y de la gastronomía con aceite de oliva virgen extra".

Para finalizar su participación en este acto, en el que la Diputación ha sido reconocida por su labor en materia turística, Reyes ha deseado a todos los profesionales que participan en este evento que su estancia en Jaén "os convierta en embajadores de este paraíso interior en todo el mundo".