Reyes anima a aprovechar las oportunidades para el desarrollo de Jaén que refleja la memoria del CES Provincial

JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha animado a aprovechar las oportunidades para el desarrollo de Jaén que refleja la memoria anual del CES Provincial que ha realizado este órgano consultivo de la Administración provincial.

Reyes, que ha intervenido junto al presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial), Manuel Parras, en la presentación de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2024, ha puesto el acento en las oportunidades que refleja este documento.

Asimismo, ha felicitado al CES Provincial por la labor asesora que realizan a lo largo del año y especialmente, por la elaboración de este instrumento "elaborado desde el consenso" y que, junto al Plan Estratégico, "sirve como referente a la hora de marcar la hoja de ruta de la Diputación".

En su intervención, Reyes ha destacado el conocimiento sobre la provincia de quienes forman parte del CES Provincial, "plasmado en este informe que pone sobre la mesa nuestras carencias, pero también nuestras oportunidades".

Sobre los datos que recoge esta memoria, el presidente de la Diputación ha subrayado el crecimiento económico de la provincia durante 2024, con una tasa de variación anual del 12,83 por ciento, el mayor crecimiento del PIB de Andalucía. "También ha sido un año de récord en términos turísticos o desde el punto de vista de la cosecha oleícola. Datos a los que se suman las expectativas que ha generado el Cetedex para la generación de empleo y de riqueza", ha señalado Reyes.

Por último, el presidente de la Administración provincial se ha referido a los déficits que también quedan reseñados en esta memoria, si bien se ha referido al compromiso del Gobierno de España para dar respuesta a demandas históricas de la provincia como la mejora de las conexiones ferroviaria y eléctrica, o las inversiones que se van a acometer en las infraestructuras hidráulicas.

Por su parte, el presidente del CES Provincial, Manuel Parras, ha detallado algunos de los parámetros analizados en la Memoria Socioeconómica y Laboral de 2024, un año que ha calificado de positivo para la provincia de Jaén.

"Obviamente, hay algunas cuestiones en las que tenemos que mejorar, pero el Producto Interior Bruto de la economía jiennense fue el que más subió en toda Andalucía, tenemos una balanza comercial positiva, es decir, el valor de los que exportamos es superior del valor de los que importamos, hemos mejorado en el turismo e incluso en las inversiones públicas", ha resumido Parras.

"Veníamos de un año muy malo con solo 28 millones de euros de inversión por parte de las administraciones públicas en 2023, y hemos pasamos a 237 millones en 2024", ha concretado el presidente del CES provincial.

Parras también ha puntualizado aspectos a mejorar como las infraestructuras, "aunque tenemos noticias sobre la mejora de las energéticas que pueden ser positivas", o el reto demográfico. En 2025 se perdieron 1.500 habitantes, "que es una pérdida menor de la que veníamos arrastrando desde el año 2011". No obstante, según Parras, "el reto que tenemos es mitigar la diáspora de la gente joven de nuestra provincia y proyectos tractores como Cetedex son una oportunidad para generar empleo para jóvenes cualificados".

Esta memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén en 2024 pone el foco en cuatro grandes pilares para el desarrollo de la provincia: el reto demográfico, el empleo, el cambio climático y las infraestructuras.

A través de sus 21 capítulos, se analiza de forma exhaustiva tanto la situación socioeconómica global durante el año 2024, como los factores que han influido en la misma, abarcando desde el tejido empresarial, el comercio, la agricultura o la industria, hasta las políticas sociales, el turismo, la cultura o las inversiones en infraestructuras.