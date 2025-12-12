Reyes anima a los profesionales de los medios a "seguir haciendo un periodismo de calidad y cercano"

Imagen de los premiados - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha animado a los profesionales de los medios de comunicación a "seguir haciendo un periodismo de calidad y cercano" porque es el que "más interesa a la ciudadanía".

Así lo ha puesto de manifiesto en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén donde se ha hecho entrega de los Premios de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación, que en su edición de 2025 han recaído en Elisabeth Ruiz, Tomás Díaz, Multimedia Jiennense, Esther Garrido y Antonio Cañada, además de en Marta Curiel, que ha recibido una mención especial.

Durante su intervención, Reyes ha señalado que los galardonados "personifican el buen hacer de este noble e imprescindible oficio que es el de periodistas y fotoperiodistas". Ha añadido que los medios de comunicación, juegan "un papel fundamental en una sociedad democrática como la nuestra".

Para Reyes, esta afirmación, no por utilizada, pierde su valor o su relevancia", sino que "está más vigente que nunca, más en un momento como el que estamos viviendo, donde se están poniendo en cuestión derechos y libertades adquiridas con mucho esfuerzo, durante muchos años, y en los que no se pueden dar pasos atrás".

"El buen periodismo, el periodismo con mayúsculas, el que ejercéis tantos y tantos profesionales y los medios de comunicación serios y rigurosos, sois indispensables en nuestra sociedad aunque, a veces, se reste relevancia o se ponga en tela de juicio", ha dicho Reyes.

En este punto, ha subrayado que "sin periodismo, sin libertad de expresión e información, no hay democracia", de ahí que, en su opinión, sea "importante hacer frente a la proliferación de pseudo-medios, de pseudo-periodistas, de agitadores sociales, que se valen de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para difundir informaciones falsas y bulos y para generar, en definitiva, crispación".

Frente a estas prácticas, Reyes ha opuesto ejemplos periodísticos como los reconocidos por estos premios que organiza la Diputación desde hace más de 15 años y con los se viene apoyando al colectivo para "poner en valor el periodismo local, el que se hace a pie de nuestros pueblos y ciudades".

Se trata de un periodismo que "cuenta lo que nos pasa, nuestros avances, nuestros problemas, nuestras demandas, nuestras historias, nuestros éxitos, el que cuenta la realidad de nuestra provincia y la vida en nuestros pueblos y ciudades".

Con estos reconocimientos se pretende "fomentar el periodismo riguroso, objetivo, honesto e independiente, el que aborda los temas que más interesan a nuestros vecinos y vecinas, y el interés suele estar casi siempre en lo más cercano".

Así sucede en el reportaje de Elisabeth Ruiz publicado en Diario Jaén, que ha obtenido este premio en la modalidad de prensa escrita y que se centra en la población de Belerda, en la que aún se conserva la vieja tradición de lavar la ropa en lavaderos públicos. "Es una de esas pequeñas grandes historias que cautivan y que revelan la verdadera esencia de una tierra como la nuestra, que es necesario recordar y compartir", ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Otra de las informaciones premiadas este año hace alusión a "la realidad muy distinta de los trabajadores temporeros, muchos de ellos extranjeros, que se desplazan hasta nuestra provincia cada año para recoger la aceituna", contada por Tomás Díaz a través de los micrófonos de COPE Jaén y merecedora del premio en la categoría de radio. Son "historias de vida, de humanidad y de solidaridad", ha apuntado Reyes.

El presidente también ha elogiado la puesta en valor del patrimonio jiennense que hace el trabajo ganador en la modalidad de televisión. "Un reportaje sobre los vestigios de la civilización ibera y el museo que los acogerá emitido en el programa 'Al detalle', de Multimedia Jiennense, y dirigido por el periodista Alfonso Fernández".

El premio de fotografía ha recaído en Esther Garrido por su serie de instantáneas sobre la Iglesia de Santo Domingo publicadas en el periódico digital Jaén Hoy. Este trabajo, como ha apuntado Reyes, "ha acercado la riqueza, para muchos desconocida, de este espacio monumental del casco histórico de Jaén, que actualmente rehabilita la Diputación con fondos europeos del Gobierno de España".

Respecto a la última categoría establecida en estos premios, la de prensa digital, Reyes ha ensalzado la labor realizada por Antonio Cañada con su reportaje "sobre las peculiaridades lingüísticas de la provincia, publicado también en Jaén Hoy, una de esas historias que uno empieza a leer y ya no puede parar hasta llegar al final por su originalidad, su profundidad y su cercanía". Una experiencia lectora que, ha añadido, "también ocurre con el trabajo sobre la trashumancia de Marta Curiel, publicado en la edición digital de El País".

Por último, Reyes ha puesto el acento en la "urgente" necesidad que tiene la sociedad actual de "buen periodismo", sobre todo "en unos tiempos como los actuales, donde la información, y especialmente la desinformación, nos desbordan".

Se trata de aposta por un periodismo en el que se "valore la formación, la experiencia, la frescura y que se ejerza en unas dignas condiciones profesionales, que sea practicado desde la honestidad y desde el respeto a la verdad".

"Os animo a seguir ejerciendo vuestra profesión como lo hacéis, desde la responsabilidad, refrendando con ello vuestro compromiso con la sociedad y con nuestra provincia", ha concluido Reyes, dirigiéndose a los profesionales de los medios.