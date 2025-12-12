Reyes apela al sector empresarial de Geolit, en Mengíbar, a aprovechar oportunidades como el Cetedex

MENGÍBAR (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha reafirmado el compromiso de la Administración provincial con Geolit, al tiempo que ha apelado al sector empresarial a aprovechar oportunidades como el Cetedex.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el II Encuentro de CEO y Directivos del Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén). "Hay oportunidades que están surgiendo y que tenemos que ser capaces de aprovechar. El Cetedex es un claro ejemplo de ello, con empresas que ya se han instalado en Geolit en los últimos meses al rebufo de este gran centro tecnológico que el Gobierno de España está construyendo en la ciudad de Jaén", ha señalado el presidente de la Administración provincial.

En este encuentro, Reyes ha incidido en que la Diputación siempre ha creído en Geolit, "desde que solo era un proyecto, hasta el momento actual. Más si cabe desde que en 2018 asumiéramos la gestión dinamizadora del parque". Desde entonces, se ha fomentado la instalación de nuevas empresas y entidades y también se ha apostado por su crecimiento.

"Tenemos un compromiso con el empleo para seguir trabajando de la mano de los empresarios y apostar por la diversificación de nuestra economía aprovechando oportunidades como es el Cetedex para que Jaén se convierta en ese gran referente de la industria de la defensa en nuestro país", ha dicho Reyes.

La jornada de este viernes, en la que se han dado cita responsables de un buen número de empresas instaladas en el parque científico tecnológico, es la segunda que se celebra con el objetivo de "escuchar a los verdaderos protagonistas de este parque, que son los empresarios y las empresarias, conocer sus propuestas, sus inquietudes y sus preocupaciones y poner a la Diputación Provincial y al gran equipo que tenemos en Geolit a su disposición".

Reyes ha puesto de manifiesto la intención de celebrar estos encuentros con carácter anual. En este sentido, desde la Administración provincial se ha expuesto a los CEO y personal directivo las principales líneas de trabajo que la Diputación va a desarrollar en Geolit durante el próximo año, con especial atención al plan de incentivos a empresas y al plan de comunicación, así como las propuestas de actividades.

Además, esta reunión ha permitido analizar los resultados del programa conmemorativo del 25 aniversario de Geolit que se viene desarrollando desde el pasado mes de marzo.

Por último, el presidente de la Diputación ha recordado algunas de las últimas acciones impulsadas por la Administración provincial para el crecimiento de Geolit, como la adquisición de los dos edificios que conforman el Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, con una inversión de más de 3,1 millones de euros; la construcción y puesta en marcha de la Incubadora de Alta Tecnología Matriz, que en su primer año ha permitido activar 2,4 millones de euros en I+D+i en 35 proyectos incubados; o la convocatoria de ayudas para la mejora del capital humano y la competitividad empresarial de las empresas implantadas en Geolit.

Además, el presupuesto de la Diputación para 2026 contempla una inversión de más de 1,8 millones de euros en el parque científico tecnológico, "que se ha convertido en un espacio de innovación, de desarrollo y de oportunidades para la provincia de Jaén".