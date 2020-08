Reyes conoce "de primera mano" las demandas de los directores de centros educativos de Jaén ante el nuevo curso

JAÉN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido este martes un encuentro con responsables de la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) en la provincia, para "analizar y reflexionar" sobre la situación actual, "cuando faltan poco más de diez días para que el curso escolar vuelva a comenzar".

En la reunión, Reyes ha podido conocer "de primera mano" las inquietudes de este colectivo, encabezado por su presidente, Francisco Jiménez. Además, se ha puesto sobre la mesa "la preocupación de toda la ciudadanía, pero también de los docentes, los máximos responsables de la enseñanza en los centros educativos, y de alcaldes y alcaldesas que no saben cómo abordar la situación excepcional" generada por la pandemia de covid-19.

De cara al inminente inicio del curso escolar, una de las principales cuestiones que hay que resolver es la de la limpieza y el mantenimiento de los colegios. Al respecto, según ha informado la Diputación, Reyes ha aludido al informe elaborado por los servicios jurídicos de esta Administración sobre esta cuestión.

"En él, se apunta que, aunque es cierto que las competencias en materia de limpieza y mantenimiento en los centros de Infantil y Primaria de manera rutinaria son parte de las tareas municipales, también queda claro en la normativa andaluza que en caso de pandemia esta responsabilidad forma parte del Gobierno de Andalucía", ha manifestado.

Al respecto, ha destacado que "los ayuntamientos no tienen problemas en echarse adelante en este tema, pero, como dice la norma andaluza, cualquier competencia que los ayuntamientos tengan que asumir debe venir acompañada por los recursos económicos por parte de la comunidad autónoma".

Por ello, ha considerado que para solventar este asunto "ha faltado diálogo" entre la Administración autonómica y los ayuntamientos, dado que "han tenido que ser los directores de los centros educativos quienes se han puesto en contacto con los alcaldes". "Creo que esto debe resolverse entre administraciones y no dejar el balón ni la responsabilidad en los equipos directivos ni en los municipios cuando esta tarea ni siquiera va acompañada de los recursos económicos correspondientes", ha apostillado.

Junto a la limpieza de los colegios, el presidente de la Diputación ha detallado otros asuntos que "también preocupan a los docentes" por lo que pueda pasar a partir del 1 de septiembre cuando en primer lugar se incorpore el profesorado y después el alumnado. Una preocupación que "tienen igualmente los padres y las madres" y que pasa por "ver cómo compatibilizar la salud de sus hijos en los centros con la necesidad de seguir formándose y pasar de curso con las condiciones de seguridad que requiere esta actividad".

A su juicio, "las cosas no se han hecho con la suficiente previsión". "Faltan pocos días para empezar el curso y, aunque hay algunas instrucciones para los colegios, creo que ha faltado colaboración y diálogo entre instituciones, porque no se puede echar la responsabilidad a quienes no la tienen, al profesorado que se ha dejado la vida por la enseñanza pública en Andalucía", ha dicho.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Asadipre, quien ha mostrado "una preocupación muy grande" porque se "está echando el tiempo encima y uno de los elementos fundamentales para iniciar el curso con garantías es el plan de limpieza y desinfección".

"Queremos conocer de primera mano la postura de la Diputación y de los ayuntamientos de Jaén y apelamos a que las instituciones se pongan de acuerdo y asuma cada cual su competencia, porque el tema de la limpieza y la desinfección es un elemento esencial para el inicio con seguridad del curso", ha afirmado.

Por todo ello, Jiménez ha pedido que "esos planes se lleven a cabo, se hagan bien y con la regularidad que marcan las medidas sanitarias". Ha añadido que también mantendrán contactos con la administración educativa: "Nos preocupa mucho que nos hayan atribuido esta competencia sanitaria aunque esos planes no dependen de nosotros", ha señalado no sin apelar "a un acuerdo entre todos que sea beneficioso para un inicio de curso seguro".