Reyes felicita a Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira de Baeza(Jaén), por el reconocimiento 'Young Chef Award'

Reconocimiento a Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira, en Baeza - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha felicitado al cocinero baezano Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira --con estrella Michelin en 2024-- por la mención especial 'Young Chef Award'. Esta distinción, otrogada en la gala de la Guía Michelin en España 2026, reconoce a jóvenes talentos de la cocina en las distintas regiones del mundo.

El espacio escénico Sohrlin Andalucía, impulsado por el productor Domingo Merín y el actor Antonio Banderas en Málaga, ha acogido esta pasada noche la gala de la Guía Michelin España 2026. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha asistido a esta cita, que cuenta con el patrocinio de la Administración provincial, donde además de darse a conocer las nuevas estrellas Michelin del país, los aceites de oliva virgen extra (AOVE) 'Jaén Selección' 2025 han tenido un papel protagonista.

"Volvemos a estar un año más en uno de los escaparates de primer nivel para nuestros mejores aceites de oliva virgen extra, un evento que supone una oportunidad por sus potenciales consumidores de productos de máxima calidad para la alta cocina, como son los restauradores más prestigiosos de nuestro país", ha resaltado Reyes.

El presidente ha puesto el acento en la presencia de los AOVE 'Jaén Selección', que "demuestra el reconocimiento que nuestro oro líquido despierta en el ámbito gastronómico, ya que es una marca que actúa como embajadora de todo el talento existente en nuestro territorio".

Los asistentes a la Gala Michelin España 2026 han podido degustar los ocho AOVE que integran 'Jaén Selección 2025' --Oro Bailén (Villanueva de la Reina), Picualia (Bailén), Jabalcuz Premium (Los Villares), Señorío de Camarasa (Torres), Melgarejo (Pegalajar), Dominus Cosecha Temprana (Mancha Real), O. LIVE Extra Virgin Olive Oil (Linares) y Oleícola Jaén (Baeza)-- acompañados por pan artesano de Pancazorla, empresa adherida a la marca de calidad Degusta Jaén de Diputación.

En la gala de la Guía Michelin España 2026, la Diputación Provincial de Jaén ha contado con un espacio propio en el Sohrlin Andalucía en el que además de promocionar sus aceites 'Jaén Selección' 2025, se han distribuido los AOVE en un pack de bienvenida entre los cerca de 700 restauradores, expertos gastronómicos y periodistas acreditados al evento.

De igual forma, la imagen de la Administración provincial ha estado presente en las chaquetillas entregadas a los nuevos chefs galardonados con estrellas Michelin, así como en los distintos soportes de comunicación, publicidad y promoción del evento, tanto en sus espacios físicos como en los formatos digital y en papel de la guía de 2026.

La participación de la Diputación de Jaén en la gala de la Guía Michelin España 2026 se suma a su presencia en The World's 50 Best Restaurants, acciones estratégicas que la institución provincial impulsa a lo largo del año para reforzar la promoción y comercialización del aceite de oliva virgen extra como ingrediente indispensable en la alta cocina internacional.