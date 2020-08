Reyes plantea un convenio para unir fondos de la Junta a los que Diputación de Jaén dirige a políticas de empleo

JAÉN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha planteado la necesidad de articular un convenio con la Junta de Andalucía para sumar fondos autonómicos a los que la administración provincial destina a políticas de empleo sin que sea una competencia propia.

En una entrevista con Europa Press, ha explicado que ya se está trabajando en los presupuestos para el año 2021, en los que se prestará especial atención a la situación provocada por el covid-19 en la provincia, además de "seguir priorizando" ámbitos como las políticas sociales y el empleo.

"Tenemos que mantener un esfuerzo importante en políticas de empleo. Y en ese sentido, vamos a decirle a la Junta de Andalucía que queremos que nos ayude a meter dinero en políticas de empleo. No es lógico que la Diputación Provincial, este año nos vamos a ir a cerca de siete millones de ayuda al empleo intensivo, de empresas que quieren crear empleo, y que la ayudas se las demos desde la Diputación, que no tenemos competencias", ha comentado.

Tras recordar que los recursos que van a este apartado no llegan a otras áreas, como los ayuntamientos "para mejorar las infraestructuras y servicios municipales", Reyes ha apuntado que existe "mucha demanda". Por ello, a su juicio, "es necesario llegar a un acuerdo" con el Gobierno andaluz para que se implique en la financiación.

"Lo que no puede ser es que nuestras partidas las tengamos agotadas cuando no es nuestra competencia y nos conste que ellos no son capaces de gastar lo que tienen", ha dicho para señalar como ejemplo que "ahora se están resolviendo" ayudas de 2018 para proyectos de desarrollo rural.

Frente a ello, ha valorado que la administración provincial tiene la "ventaja, la foto fija positiva" de "capacidad de gestionar y de resolver". Al hilo, ha defendido que el Ejecutivo autonómico "debe apoyarse en la Diputación", que no puede dar respuesta ya a ese tipo de ayudas cuando no posee "capacidad ni músculo económico para poder hacerlo".

De hecho, según ha añadido, la primera partida se "quedó corta" y se ha efectuado una modificación de crédito para ampliarla, si bien ha avisado de que llegará un momento en que no puedan hacerlo al no tener más recursos. "Por tanto, sí le vamos a plantear a la Junta el firmar un convenio para este tema, porque creemos que es fundamental", ha afirmado.

Reyes, en todo caso, ha aclarado que no se trata de que la Diputación no contribuya, sino que seguirá "aportando fondos". "Que aprovechen una administración como la nuestra, que queremos seguir poniendo dinero. Pero, si ponemos cinco millones y ellos otros cinco, pues gestionamos diez. No digo poner yo menos, lo que quiero es llegar a más sitios", ha destacado para indicar que el problema de la Junta, "ahora y antes con el otro gobierno", es su "poca agilidad" frente a la "capacidad de respuesta" de la Diputación.