Reyes subraya "la cooperación y el diálogo permanente" de la Diputación de Jaén con la UGT

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado "la colaboración y el diálogo permanente" de la Administración provincial con UGT Jaén.

Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión con la nueva secretaria general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Jaén, Pilar Gil, un encuentro en el que también han tomado parte el resto de miembros que integran la comisión ejecutiva de esta organización sindical en la provincia --la secretaria Ejecutiva, Capilla Vega; el secretario de Organización, Manuel Medina; la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales, Mónica Ortega; y el secretario de Acción Sindical y Empleo, Antonio García--.

En esta reunión, que se lleva a cabo tras la reciente elección de Gil y del resto de miembros de esta ejecutiva de UGT-Jaén al frente de esta organización sindical, Reyes ha destacado también la implicación y participación de UGT en órganos como el Consejo Económico y Social de la provincia, el Plan Estratégico o los consejos provinciales de Olivar, Turismo e Igualdad, entre otros.

En esta misma línea, Pilar Gil ha remarcado la continua colaboración entre ambas entidades y el trabajo que se ha venido realizando de forma conjunta a través de distintas líneas de acción, a las que se seguirá dando continuidad.