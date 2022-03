La sala de exposiciones de la Diputación acoge una muestra sobre la lucha femenina en el siglo XX

JAÉN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Diputación de Jaén acogen hasta el próximo 31 de marzo una muestra sobre la lucha femenina y los avances en derechos logrados por la mujer en el siglo XX.

Esta exposición, que incluye cerca de una treintena de paneles, ha sido inaugurada este lunes por la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, la diputada de Igualdad, Rocío Zamora, y el gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la comarca del Condado, Sebastián Lozano.

"Hace un recorrido por lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, centrado sobre todo en el siglo XX, aunque también se hace mención a mujeres destacadas antes del pasado siglo", ha explicado Zamora, quien ha precisado que se puede visitar de lunes a domingo en horario de 8,00 a 14,00 horas.

Esta muestra, titulada 'La lucha de las mujeres en el siglo XX', forma parte del programa de actividades organizado por la Diputación de Jaén de cara a la celebración este martes, 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. Efeméride por la que también este lunes también se iluminará de morado el Palacio Provincial.

"Es muy importante que sigamos reivindicando este día, en especial porque ahora parte de la población joven pone en duda que continuemos con este tipo de movimientos para fomentar la igualdad de género y oportunidades, porque se cree que hay mucho conseguido y avanzado", ha subrayado.

La diputada de Igualdad ha puesto como ejemplo los paneles que componen esta muestra para sustentar su reflexión, de modo que no hay nada más que darse un paseo por esta exposición para entender que hay que reivindicar una y otra vez nuestros derechos", ha enfatizado.

"Nos puede ayudar a saber cómo los tenemos que conseguir y cómo gracias a estas mujeres, muchas de ellas pioneras en su tiempo, hemos podido llegar a ser lo que hoy somos". "No podemos descansar, ni dar un paso atrás, y como bien dice la campaña de este 8 de marzo: 'No me puedo creer que aún no sepas que la igualdad también comienza en ti', por eso tenemos que seguir luchando, no nos queda otra", ha asegurado Zamora.

Por su parte, Lozano se ha remontado al año 2000 para recordar los orígenes de esta iniciativa. "Esta muestra responde a una actuación coordinada de la ADR con institutos de la comarca de El Condado que contó con el apoyo de la Consejería de Agricultura para introducir la perspectiva de género".

Fue en 2005 cuando se culminó y se puso en marcha. "Ha sido nuestra inversión más rentable, ya que ha recorrido casi todos los institutos de la provincia de Jaén, Granada, Navarra y próximamente se irá a Zamora", ha valorado.

Ha incidido, además, en su adaptabilidad, porque "se puede reeditar cuando se quiera y cambiar paneles", así que ha confiado en que "siga teniendo una larga vida". "Porque 20 años después no ha pasado de actualidad, aunque sería bueno añadir un par de paneles más para contar qué está pasando con la lucha de mujeres en el siglo XXI", ha concluido.