Tierra Adentro se convierte desde Jaén en escaparate nacional e internacional del turismo de interior

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tierra Adentro, la Feria de Turismo Interior de Andalucía, que se celebra hasta este domingo en el pabellón de la Institución Ferial de Jaén (Ifeja) ha abierto las puertas de su vigésimo tercera edición para mostrar la potencialidad de un sector que vive "un buen momento", tal y como han coincidido el conjunto de representantes de las distintas administraciones públicas que han participado en su inauguración.

Un total de 80 expositores se dan cita en esta muestra que cuenta con una superficie ocupada de 7.500 metros cuadrados. En el marco de la misma, se llevarán a cabo a lo largo de todo el fin de semana múltiples actividades ligadas al turismo de interior.

En este acto, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado "el buen momento que vive el turismo en la provincia de Jaén" y ha definido la feria como "el mejor escaparate para mostrar nuestra rica y variada oferta turística, natural, monumental o gastronómica".

En esta misma línea, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, se ha referido a la muestra como "referente nacional e internacional que viene a reafirmar el compromiso de la Junta de Andalucía por Jaén como destino turístico privilegiado", a lo que ha sumado que "Jaén se ha convertido en el destino turístico más completo, sostenible y competitivo de Europa".

"Jaén es líder en crecimiento del turismo interior en Andalucía, habiendo registrado un incremento del 4,89 por ciento en la llegada de viajeros durante el primer trimestre del año, un aumento significativo con respecto a 2024", ha dicho la consejera.

Ha precisado también que "existe una clara apuesta por parte del Gobierno andaluz que, por ejemplo, ha destinado 30,8 millones de euros a los once planes de sostenibilidad turística en destino (PSTD) de la provincia y financia el 50 por ciento del plan de la capital, dotado con 500.000 euros".

En este mismo punto, Francisco Reyes ha subrayado las inversiones que se acometen en materia turística en la provincia de Jaén. "Gracias a los fondos europeos de recuperación del Gobierno de España, hablamos de 70 millones de euros invertidos en los planes de sostenibilidad turística, de los cuales la Diputación Provincial gestionamos 22,5 millones de euros en una decena de proyectos, lo que va a suponer un antes y un después para el turismo en la provincia de Jaén", ha dicho el presidente de la Diputación de Jaén.

Sobre este mismo tema, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado la apuesta del Ejecutivo por un modelo de turismo que genera crecimiento económico y desarrollo. Sobre los PSTD, Fernández ha hecho un llamamiento al sector para que de la mano de las administraciones "se trabaje en reposicionar como destino a Jaén y su provincia, una vez que los proyectos y recursos puestos en marcha al amparo de estas inversiones estén a pleno rendimiento".

INDICADORES

Igualmente, el presidente de la Diputación de Jaén ha señalado que después de un 2024 de récord en pernoctaciones y visitantes en la provincia, en este 2025 ya se conocen datos positivos como la pernoctación media, que se incrementó en el segundo trimestre hasta los 2,7 días por visitante, el gasto medio diario, que supera los 90 euros, o "la valoración que los turistas hacen de nuestra oferta, la más alta de Andalucía".

El presidente también se ha referido a los buenos datos del verano porque "nunca han venido tantas personas en verano a la provincia de Jaén, a pesar de las temperaturas que hemos vivido".

La consejera de Sostenibilidad ha hecho hincapié en el papel estratégico de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén, como pilares del turismo sostenible, generadores de empleo verde y referentes en la oferta turística andaluza.

"Jaén es mucho más que olivar, que ya es mucho, pero es que, además, la provincia es biodiversidad, historia, cultura rural y aventura, y Tierra Adentro nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestros parques naturales, que son auténticos destinos de experiencias", ha dicho García.

Tierra Adentro 2025 también brinda la oportunidad de proyectar la marca Parque Natural de Andalucía. Este sello de calidad, que distingue a las empresas y productos radicados en los espacios naturales de la comunidad, cuenta en Jaén con 23 empresas adheridas, de las 190 que hay en la región. De esas 23, 17 se dedican al turismo de naturaleza, tres, a la comercialización de productos naturales, y otras tres, cuya línea de negocio son los productos artesanales. En total, ofrecen unos 260 productos o servicios bajo el paraguas de la marca.

También la primera teniente de alcalde de Jaén y concejala de Turismo, María Espejo, ha calificado Tierra Adentro como un evento "muy importante" para la capital ya que "se trata de una oportunidad para poner en valor y mostrar nuestra riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y de naturaleza".

Asociaciones para el desarrollo rural, alojamientos, cortijos y casas rurales, albergues, complejos turísticos rurales, oficinas municipales de turismo, centros de interpretación, hoteles con encanto o guías de turismo rural se dan cita en esta feria en la que también tienen una presencia destacada los cuatro parques naturales de la provincia y donde están representadas las ocho diputaciones andaluzas.

La Administración provincial jiennense, que organiza Tierra Adentro a través de Ferias Jaén, cuenta con un estand de 128 metros cuadrados donde son protagonistas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza; el oleoturismo, los parques naturales y la gastronomía del aceite de oliva.

Junto a este espacio, donde se van a realizar catas y degustaciones de los AOVE Jaén Selección, la Diputación también promociona en Tierra Adentro la industria agroalimentaria a través de la Zona Degusta Jaén donde están representadas unas 25 empresas agroalimentarias.

La zona gastronómica y la dedicada a turismo activo serán de las más concurridas en una feria en la que el aspecto puramente profesional también va en crecimiento. En el marco de esta feria se celebra la Jornada Profesional de Turismo Rural en Andalucía y el XVI Encuentro Internacional de Naturaleza e Interior: Andalucía Elección Natural, foro de comercialización turística en el que participan 12 turoperadores internacionales y 28 agencias de viajes nacionales.

Los participantes en este encuentro han realizado un fam trip durante la jornada de ayer y hoy por distintos puntos de la provincia -Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén-, para conocer la Ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén y el oleoturismo a través de la Vía Verde del Aceite.

Por último, Francisco Reyes ha agradecido a la Junta de Andalucía su patrocinio a esta feria, así como a la Caja Rural de Jaén como patrocinador de todos los eventos que se organizan en Ifeja. La Administración provincial jiennense organiza Tierra Adentro a través de Ferias Jaén.