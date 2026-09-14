Un total de 18 empresas de Jaén participa en la feria Auténtica Premium Food de Sevilla de la mano de Diputación

La diputada Isabel Uceda, junto a respnsables de empresas jiennenses presentes en la feria Auténtica Premium Food. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén participa en la feria Auténtica Premium Food, de Sevilla, con un estand de 120 metros cuadrados en el que están representadas 18 empresas agroalimentarias adheridas a Degusta Jaén.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, se ha desplazado hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) para tomar parte este "un escaparate nacional para el sector agroalimentario".

"Lo que pretendemos con nuestra presencia aquí es poner a estas 18 firmas en contacto con profesionales, compradores y consumidores y ayudarles a que sus productos puedan llegar mucho más lejos", ha explicado.

Esta línea de acción es especialmente importante porque "muchas de las empresas que vienen con la Diputación son pequeñas y carecen de recursos para acceder por sí solas a canales de distribución premium o a grandes ferias", de manera que, con esta iniciativa, se les ofrece esta posibilidad.

Uceda ha enmarcado la asistencia a Auténtica Premium Food en la estrategia Degusta Jaén. "A día de hoy son ya 309 las empresas adheridas a esta marca, entre productores, comercios y restaurantes, superando entre todos los 3.000 productos de calidad y generando más de 2.500 empleos fijos y directos, con presencia en 73 de los 97 municipios de la provincia", ha destacado.

Cada empresa participante en esta feria dispone de un área de exposición permanente con un mostrador personalizado y un almacén compartido, además de acceso al catálogo digital de expositores, gestión de pases de expositor e invitaciones y un programa de entrevistas con compradores.

Además, durante su desarrollo, la Diputación tiene previsto llevar a cabo dos actividades promocionales que estarán a cargo de dos empresas expositoras y galardonadas en los premios Degusta Jaén.

En concreto, Licores Riska ofrecerá esta tarde una sesión titulada 'De Jaén al paladar: la experiencia premium de Licores Riska' y este martes, también por la tarde, Mermeladas Santa Claudia protagonizará la actividad denominada 'Jalea de AOVE: la innovación que nace de Jaén con Mermeladas Santa Claudia'.

Esta cuarta edición de Auténtica Premium Food tiene como lema 'Comprometidos con el origen' y ocupa más de 15.000 metros cuadrados de exposición distribuidos en dos pabellones de Fibes. En este espacio, se reúnen directivos y profesionales de la gran distribución, el comercio minorista, el canal Horeca, la alta gastronomía y la industria alimentaria para impulsar el valor del producto, su identidad y su origen.

Durante los dos días en que se celebra este evento, se dan cita más de 400 firmas expositoras con el objetivo de superar los 12.000 visitantes profesionales, que podrán descubrir las últimas novedades en alimentos y bebidas premium y de calidad.