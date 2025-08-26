Un total de 46 municipios de Jaén tiene ya murales urbanos a través del proyecto Street Art Plus

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Street Art Plus impulsado por la Diputación de Jaén ha llegado ya a 46 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. A través de esta iniciativa, cuentan con murales urbanos realizados por artistas jiennenses en espacios públicos.

Así lo ha indicado este martes en una nota la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, para la que "no sólo genera impacto visual, sino también social y cultural en los entornos rurales y contribuye a atraer a los jóvenes".

"Además de que potencia a esos jóvenes muralistas con los que cuenta la provincia y que están trabajando de la mano de la Administración provincial en este proyecto que también conecta con el turismo", ha destacado.

Cada uno de los murales creados dispone de un código QR "que permite a cualquier persona que lo escanee acceder tanto a la información del muralista o la muralista que lo ha realizado, como al significado que tiene el mural, cuyo contenido suele estar ligado a acontecimientos e historias de cada uno de los municipios".

Iguamente, mediante este código se facilita acceso a información sobre la oferta turística, gastronómica y patrimonial de las respectivas localidades.

En este 2025 se han creado siete murales en Albanchez de Mágina, Hinojares, Arquillos, Jimena, Baños de la Encina, Huelma y Lahiguera. A ellos se sumarán otros nueve a lo largo de los próximos meses, que se llevarán a cabo en Mancha Real, Frailes, Jamilena, Espeluy, Sabiote, Torres de Albanchez, Torreblascopedro, Begíjar y Bailén.

Una docena de muralistas jiennenses han tomado parte en este proyecto dirigido a crear una ruta turística ligada al arte urbano, entre los que se encuentran Ana Corazón, Marifé Rozalén, Javier Aldarias, Antonio Santoyo (Furyo), Alejandro 'Adoro' o Mónica ICAT.