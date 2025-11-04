Valdepeñas de Jaén acogerá la XXII Fiesta de la Matanza organizada por la Cofradía El Dornillo

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas de Jaén acogerá el próximo fin de semana la XXII Fiesta de la Matanza, promovida por la Cofradía Gastronómica El Dornillo en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento del municipio.

El presidente de la citada entidad, Juan Infante; la alcaldesa, Laura Nieto, y el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, entre otros, han participado este martes en la presentación de esta nueva edición.

"El éxito de nuestra fiesta radica en el compromiso desinteresado de la mayoría de las asociaciones que colaboran para que esta iniciativa sea todo un éxito", ha resaltado Infante.

"Se ha convertido en un pilar de nuestra identidad, gracias a su ambiente familiar y de convivencia, en el que, además, se entremezclan la tradición y el sabor", ha manifestado, de su lado, Perales.

En esta línea, ha resaltado el trabajo de la Cofradía Gastronómica El Dornillo, así como en la colaboración del Ayuntamiento de Valpeñapeñas de Jaén "para mantener viva esta costumbre, que trae consigo un importante retorno económico a esta localidad de la comarca de la Sierra Sur".

"Es por ello que desde la Diputación de Jaén hemos querido dar un paso más con esta cofradía gastronómica a través de la aprobación de una subvención valorada en 12.000 euros para la celebración y puesta en marcha de las distintas acciones que El Dornillo llevará a cabo a lo largo del año", ha explicado, no sin incidir en el papel que juega esta asociación en la promoción de los productos locales.

La XII Fiesta de la Matanza contará con un mercado de productos locales, en los que estará presentes algunas referencias adheridas a la estrategia de calidad Degusta Jaén de Diputación. "Una marca que cuenta ya con 306 firmas, con más de 3.000 productos y que genera más de 2.500 puestos de trabajo en nuestra tierra, ha apuntado el responsable de Agricultura y ganadería.

Por su parte, la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén ha subrayado la importancia de este evento para el municipio, ya que lo promociona "desde otra perspectiva y atrae a numeroso público procedente de otras localidades de la región". "Hablamos de una gran inyección económica para nuestro comercio local y nuestra hostelería", ha comentado.

PROGRAMACIÓN

La XXII Fiesta de la Matanza comenzará el jueves con la celebración de un seminario dedicado a la cultura del AOVE --a cargo de la Oleoescuela y la IGP Aceite de Jaén-- y de un taller en el que la psicóloga, artista y cocinera Alicia Ríos impartirá clases de confección de moda comestible.

El viernes continuará con la 9ª Ruta de la Tapa, mientras que el sábado, serán protagonistas el mercado de productos locales y la repartición de más 5.000 platos elaborados con viandas extraídas de la matanza.

El domingo está previsto el tradicional Pregón de la Matanza, que ofrecerá la vicerrectora de la UJA, Marta Torres, y la investidura de nuevos cofrades. Igualmente, El Dornillo entregará, junto a la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (Fecoan), del Premio al Embajador del AOVE en Andalucía, que en esta edición recibirá el presentador del programa 'Salud al Día' de Canal Sur, Roberto Sánchez.

De igual forma, se realizará un hermanamiento con el colectivo gastronómico portugués Bacchus de Albufeira y con la Asociación de Oveja Lojeña, y se llevará a cabo un desfile de moda comestible, así como la celebración de distintas actuaciones musicales y representaciones teatrales.