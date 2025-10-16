La VIII Cena Solidaria de ALES correrá a cargo de cinco chefs de la provincia de Jaén

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación ALES para la lucha contra las enfermedades de la sangre celebrará la octava edición de su cena solidaria el próximo 7 de noviembre en el edificio ActivaJaén del Palacio Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja). La recaudación irá destinada a la prestación por parte de este colectivo de distintos servicios de apoyo a menores enfermos de cáncer y a sus familias. La cena correrá a cargo de cinco chefs jiennenses.

La Diputación Provincial de Jaén colabora en esta actividad con la que ALES "convoca a toda la sociedad jiennense con el objetivo de seguir apoyando a niños y niñas enfermos de cáncer y a sus familiares", ha señalado la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, durante la presentación de esta actividad.

Medina ha apuntado que para la Administración provincial "es un honor participar en esta cena" y cooperar desde sus inicios con esta asociación que "realiza un gran trabajo y que destaca por su compromiso e implicación, que le han hecho referente en esta provincia y fuera de ella".

En esta misma línea, la concejala de Asuntos Sociales de Jaén, Ángeles Díaz, ha destacado la colaboración del consistorio jiennense con el trabajo que desarrolla ALES, así como en esta actividad, en la que "la solidaridad se expresa en su mayor exponente y en la que se ensalza la labor de todos los equipos profesionales y voluntarios que hacen una labor magnífica para atender a los niños y niñas hospitalizados".

Tal y como ha desgranado el tesorero de ALES, Rafael Talavera, la VIII Cena Solidaria de ALES correrá a cargo de cinco chefs jiennenses --Juanjo Mesa, del restaurante Radis (Jaén); Juan Pablo Gámez, de Los Sentidos (Linares); Axel Guilbert, del Acebuche (Baeza); María López Lorite, del Hotel Puerta de La Luna, de Baeza; y Manuel Frutos, de Dixtinto (Jaén)--.

Juanjo Mesa ha mostrado su satisfacción por tomar parte en esta actividad que "más que una cena es un compromiso, porque somos personas y tenemos que ponernos en el lugar de los demás y ayudarlos, además de que ALES tiene ganado mi corazón y mi trabajo".

Berna Gómez será el encargado de presentar esta gala que contará con las actuaciones de Alejandro Violin Live y el Grupo Finito, además de animación infantil y la entrega de reconocimientos a entidades y personas que trabajan de forma voluntaria con ALES, entre otras actividades.

Para poder asistir a esta cena solidaria --con un precio de 50 euros por comensal-- se pueden realizar reservas en los números de teléfono 606191737 y 623395431.