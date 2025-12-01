Villarrodrigo (Jaén) acondiciona calles y su red de abastecimiento y saneamiento a través del PFEA

Visita a Villarrodrigo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILLARRODRIGO (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado hasta Villarrodrigo y su población de Onsares para visitar junto a la alcaldesa, Virtudes Ojeda, distintas actuaciones en calles y redes de abastecimiento y saneamiento que se han financiado con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2024.

Un programa en el que colabora la Administración provincial y que permite llevar a cabo actuaciones que suponen "una mejora de las infraestructuras básicas de este municipio" de la Sierra de Segura.

En este sentido, Agea ha valorado el papel que juega el PFEA en la provincia jiennense, sobre todo de cara a que, "después de la campaña de aceituna, los pueblos vuelvan a tener una economía activa". "Además de "mejorar el empleo e incentivarlo, este plan consigue que los espacios públicos, que las infraestructuras directamente relacionadas con los servicios públicos, estén en perfectas condiciones de uso para los ciudadanos y ciudadanas", ha comentado.

La actuación en Villarrodrigo se ha ejecutado en diferentes calles, a fin de dotarlas de unas condiciones óptimas para el tráfico rodado y peatonal, además de renovar las redes de abastecimiento y saneamiento con el objetivo de solucionar problemas de fugas y pérdidas.

"No hay ningún plan mejor para estos objetivos que el PFEA y gracias al mismo tenemos pueblos con infraestructuras y servicios públicos de calidad, son atractivos para la gente y seguimos manteniendo las infraestructuras que demandan los ciudadanos en nuestros municipios", ha afirmado el diputado.

En concreto, según ha añadido el responsable de Infraestructuras Municipales, Villarrodrigo ha contado con 73.000 euros "para seguir actualizando y arreglando calles en esta localidad y en sus núcleos urbanos, como está haciendo ahora mismo en el núcleo urbano de Onsares".