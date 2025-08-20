El XVI Gran Premio de Carreras Populares de Jaén supera las 7.600 participaciones en sus 19 pruebas

Eva María León en una de las pruebas del XVI Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XVI Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior' que organiza la Diputación, ha concluido con "un notable éxito", ya que en las 19 pruebas disputadas se han contabilizado 7.600 participaciones, la mejor cifra de los últimos años.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, se ha mostrado "satisfecha" por el resultado de una edición. "Ha contado con el respaldo de los deportistas y confirma que este es uno de los programas más exitosos de los que ponemos en marcha cada año desde la Diputación para fomentar la práctica deportiva, en este caso del atletismo", ha afirmado este miércoles en una nota.

Junto al número de participaciones, que superan en más de 700 las del año anterior, esta decimosexta edición de este circuito provincial ha registrado otras cifras que refrendan la buena acogida que ha tenido entre los corredores de la provincia.

En este sentido, Colomo ha explicado que han sido 70 las entidades y clubes que han tomado parte en alguna de las 19 carreras celebradas. Otro dato destacable es el origen de "los deportistas que han corrido en estas pruebas, ya que procedían de 53 municipios".

También ha valorado la media de atletas por carrera, que ha ascendido a 400. "Y este año han sido 274 los corredores que han completado el circuito, una veintena más que en la pasada edición", ha añadido la diputada.

La XXVII Carrera Popular de San Bartolomé de Martos puso el 9 de agosto el colofón a un circuito que se inició el pasado mes de marzo en Mancha Real. Torres, Arjona, Beas de Segura, Andújar, Torredelcampo, Ibros, Jabalquinto, Jódar, Baeza, Vilches, Mengíbar, Marmolejo, Alcalá la Real, Huelma, Santiago de Calatrava, Villargordo y Bedmar han sido las otras sedes de esta edición.

Andrés Estepa, del Club de Atletismo Unicaja, y Eva María León, del Club Trotasierra, han sido los ganadores en la categoría sénior del XVI Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén, paraíso interior'.