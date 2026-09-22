Las 136 escuelas de verano atienden en 2026 a más de 6.500 menores de zonas desfavorecidas

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para el desarrollo de escuelas de verano en 2026. Así, la Junta de Andalucía ha destinado cinco millones de euros para la puesta en marcha de 136 escuelas en toda Andalucía, en las que se ha atendido a un total de 6.552 menores.

Además, las escuelas han reforzado su carácter inclusivo, incorporando más de 400 plazas para menores con necesidades educativas especiales que han contado con la atención de profesionales especializados, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Las escuelas de verano atienden a niños entre 3 y 15 años pertenecientes a hogares familiares con dificultades económicas en situación o riesgo de exclusión social que, previamente, han sido valoradas y derivadas por los servicios sociales comunitarios.

De este modo, se ofrece continuidad en la satisfacción de las necesidades nutricionales de niños atendidos por el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los centros educativos públicos de Andalucía durante el curso escolar.

Por otro lado, estas escuelas son un entorno favorable para detectar posibles situaciones de riesgo de estos menores. Además, son un instrumento esencial para favorecer la conciliación de las familias con menores de 15 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.

Resultan un "recurso imprescindible" en los hogares con dificultades económicas y en situación o riesgo de exclusión, que cuentan con menos recursos y menor red de apoyos informales para ayudar en el cuidado y atención de los hijos y que pueden utilizar las escuelas de verano para facilitar el mantenimiento del empleo y que las responsabilidades de la crianza no dificulten la búsqueda de trabajo o el acceso al mundo laboral.

Las actividades en las escuelas responden a varias tipologías, como las socioeducativas --relacionadas con el refuerzo de los contenidos curriculares y de hábitos saludables relativos a la alimentación e higiene--, las actividades de ocio y tiempo libre --talleres deportivos, de reciclaje, de manualidades, teatro, playa, piscina, actividades que desarrollan la imaginación y la creatividad-- y la asistencia alimentaria --desayuno, almuerzo y merienda--.

El programa de las escuelas de verano se cofinancia con fondos del Plan Corresponsables, desarrollado por el Ministerio de Igualdad desde 2021 con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años a cargo desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres.