Bravo: "Sánchez es reincidente con las pensiones, apoyó congelarlas con Zapatero y ahora plantea su posible reducción"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha avisado este martes de que el candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla en un documento una posible "reducción de las pensiones" y además, en la etapa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó una congelación de las pensiones, siendo diputado nacional.

Así se ha pronunciado Juan Bravo durante su participación en un encuentro económico de Europa Press Andalucía junto al presidente de ATA, Lorenzo Amor; la CEO de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, Carmen Ponce, y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, organizado en la sede de la la Factoría Cruzcampo, en Sevilla.

Bravo se ha referido a la "disputa" que se ha planteado en este momento sobre si el PP apoya o no la subida de las pensiones conforme al IPC. Ha criticado que desde el PSOE se esté intentando trasladar algo que "no es real", que el PP no está a favor de subir las pensiones de acuerdo con el IPC. Ha querido dejar claro que el PP "siempre subió las pensiones" y que el Gobierno de Mariano Rajoy subió el poder adquisitivo desde los años 2013 a 2018.

Ha recalcado que el Ejecutivo de Rajoy estableció un sistema que aseguraba el poder adquisitivo de los pensionistas y el mantenimiento del sistema de pensiones.

En su opinión, el debate debe centrarse más bien en lo que pretende hacer Pedro Sánchez y es que hay un decreto sobre la reforma de las pensiones de su Gobierno que recoge la posibilidad de "reducirlas". "Y eso está por escrito", según ha alertado el dirigente popular, quien ha indicado que si bien el actual Ejecutivo central ha subido las pensiones, hay que recodar que Rodríguez Zapatero también las subió en un momento determinado y luego las congeló.

Esa congelación de pensiones en la etapa del Gobierno socialista, según ha indicado, contó con el apoyo de Sánchez siendo diputado en el Congreso. En este sentido, ha considerado que Sánchez es "reincidente" con las pensiones, pues apoyó la congelación y ahora contempla en un documento la posible reducción.

Eso sólo es posible, según ha añadido, o con "menos pensionistas", y "no creo que planteen eliminar pensionistas", o bajando las pensiones.

"Algunos han intentado desviar hacia otro lado y nosotros categóricamente sí, revalorización de las pensiones según el IPC, lo que votamos en el Pacto de Toledo", ha sentenciado Juan Bravo.