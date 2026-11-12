Unos 300 especialistas analizan en la Universidad de Jaén los retos que plantea la inteligencia artificial

Asistentes a la XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. - CAEPIA

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (Caepia 2026) reúne esta semana en la Universidad de Jaén a unos 300 especialistas para abordar los retos que plantea esta tecnología, con especial atención a los relacionados con su fiabilidad, ética y seguridad.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha presidido este jueves el acto de bienvenida institucional a los participantes en este foro, donde se dan cita investigadores universitarios, centros tecnológicos y tejido empresarial para abordar las últimas propuestas científicas y tecnológicas en el área de la IA.

Durante su intervención, ha destacado que "la IA ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en la tecnología más transformadora y determinante de nuestra era". Una aceleración vertiginosa que "exige debate, rigor científico y una profunda reflexión sobre sus aplicaciones y sus límites éticos".

Es ahí, a su juicio, donde Caepia demuestra su valor, "al tratarse del evento científico de referencia en España para coordinar esfuerzos, impulsar una IA fiable y traducir el avance del conocimiento en beneficios reales para la sociedad".

"La verdadera revolución de la inteligencia artificial no se medirá por lo sofisticados que sean nuestros modelos, sino por nuestra capacidad para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva", ha asegurado.

Ruiz ha agradecido a la comisión organizadora y a la Aepia la confianza en la UJA para albergar este congreso, así como el trabajo realizado para poder celebrarlo por parte de los grupos de investigación jiennenses Simidat, Sinbad2 y ASIA.

"Como universidad pública, tenemos el deber moral y académico de poner la ciencia al servicio de las personas. Debemos liderar una transición tecnológica ética y responsable que no deje a nadie atrás; que evite sesgos, garantice la privacidad, preserve la cohesión social y reduzca las brechas digitales que puedan vulnerar la igualdad de oportunidades", ha dicho no sin aludir a la "destacada posición" de la UJA en el campo de la IA y la Computación.

Por su parte, María José del Jesus, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJA y copresidenta de la organización de Caepia 2026, ha explicado que el congreso reúne a investigadores de toda España y del ámbito internacional.

Entre los temas más relevantes, figuran los relacionados con inteligencia artificial fiable, ética y segura. "Estamos en una época en la que parece que es casi vertiginosa de rapidez de la IA y en la que tenemos muchos frentes abiertos. El desarrollar una IA que sea confiable, ética, responsable, la IA cognitiva, la neurosimbólica, la física... Tenemos muchos retos y confío en que el trabajo de todos los investigadores durante estos días en Caepia pueda contribuir a que vayamos resolviéndolos", ha declarado la experta.

Pedro González, profesor de la Universidad de Jaén y copresidente de Caepia 2026, ha destacado que la UJA se sitúa en los primeros puestos en España en investigación en inteligencia artificial, también a nivel internacional, por el potencial, el amplio volumen de investigadores y los resultados que están publicando en los últimos años.

El acto también ha contado con la presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, Alicia Troncoso, y representantes institucionales como el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, y el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Javier Carazo.

Este último ha incidido en la importancia de este encuentro científico. "Un foro en el que se va a debatir y se va a profundizar en un asunto de absoluta actualidad, en el que, a su vez, se van a fortalecer líneas de colaboración que también atraigan talento, que impulsen la innovación y sumen para visibilizar a Jaén como un territorio comprometido con el conocimiento y el progreso en general, y con el ámbito de la IA y la innovación en particular", ha comentado.

PLENARIA

En esta segunda jornada de Caepia ha tenido lugar la plenaria del director de Investigación en el Leverhulme Centre for the Future of Intelligence, Universidad de Cambridge, José Hernández-Orallo. Ha hablado sobre la necesidad de disponer de métodos científicos fiables para medir qué saben hacer realmente los modelos avanzados y qué riesgos entrañan.

El investigador ha hecho un repaso de las técnicas que, en los últimos años, se están utilizando para evaluar con mayor precisión tanto las capacidades de los modelos como la calidad de los datos y pruebas, según ha informado la organización.

De igual modo, ha argumentado que la inteligencia artificial está evolucionando muy deprisa por lo que es fundamental el control y la regulación antes de que presente riesgos alarmantes para la sociedad.

El catedrático ha defendido que Europa debe diferenciarse de otras potencias internacionales en cuanto a explicar a la ciudadanía cómo usar la inteligencia artificial. Ha puesto como ejemplo el ámbito educativo y en cómo convencer a los jóvenes para que no se desmotiven pensando que no necesitan aprender porque todo lo pueden hacer con IA.

MESA REDONDA

Con respecto a la sesión vespertina, sobresale la mesa redonda 'IA confiable, ética y responsable: ¿hacia dónde vamos?'. Intervendrán, entre otros, Reyes Calderón, periodista, doctora en Economía y Filosofía, profesora de la Universidad de Comillas, o David Fernández, investigador del proyecto Humaint, Joint Research Centre de la Comisión Europea.

La XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial se celebra entre el 11 y el 13 de noviembre, convirtiendo a Jaén en la capital científica de esta tecnología. Incluye un programa de sesiones general, talleres y tutoriales sobre temáticas específicas. También integra dos competiciones de talento joven, que recogen 33 proyectos doctorales y 117 trabajos de fin de grado y máster de gran impacto social.