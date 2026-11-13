La Junta iniciará "antes de que finalice el año" las obras del centro de salud de La Bajadilla en Algeciras (Cádiz)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i) y el alcalde de Algeciras Jacinto Muñoz (d) en la reunión mantenida en el consistorio de Algeciras. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que las obras del centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras (Cádiz), comenzarán "antes de que finalice el año", tras haberse adjudicado provisionalmente a mediados de septiembre por 7,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses una vez superados los trámites y plazos administrativos de recurso, destacando así el cumplimiento de la 'Agenda Algeciras'.

Así lo ha expuesto durante una visita institucional al Ayuntamiento de Algeciras, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con una planificación sanitaria "muy potente de mejora de las infraestructuras, de la atención primaria y de transformación sanitaria", como la que se lleva a cabo en el Hospital Universitario Punta de Europa, donde ha resaltado que "hoy se cuenta con un PET-TAC que permite realizar pruebas diagnósticas avanzadas sin necesidad de desplazarse a otro centro de la provincia".

En este contexto, ha señalado que el desarrollo de la 'Agenda Algeciras' responde a la voluntad de "seguir siendo ambiciosos para comprometernos con más proyectos y cumplir con todos los compromisos adquiridos". "Creo que se consolida esa alianza imparable entre Algeciras y la Junta de Andalucía basada en la colaboración, la lealtad institucional y el respaldo permanente que el Gobierno andaluz ofrece a la ciudad", ha apostillado.

El consejero ha subrayado que Algeciras "es uno de los grandes motores económicos y sociales de Andalucía, una de las principales ciudades, una sede fundamental, un enclave estratégico para el comercio internacional y una referencia logística de primer nivel en Europa". Asimismo, ha señalado que se trata de una ciudad que reúne "condiciones extraordinarias para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo", por lo que "requiere de un mimo y de un compromiso claro como el que venimos manteniendo, por supuesto, con el Campo de Gibraltar y de manera muy especial con Algeciras".

LOS PRESUPUESTOS DE 2027 "TIENEN MUY MARCADO EL NOMBRE DE ALGECIRAS"

Al hilo de lo anterior, ha destacado que los presupuestos de la Junta para 2027 "tienen muy marcado el nombre de Algeciras y vuelven a situarla entre las prioridades del Gobierno andaluz", lo que se traduce en el avance de la 'Agenda Algeciras', una hoja de ruta "que se está cumpliendo, que avanza cada vez más y que tiene una enorme importancia porque ofrece una visión integral actuando sobre muchas áreas en favor de construir la mejor Algeciras".

En este sentido, ha resaltado "la apuesta y el cumplimiento de la palabra, que son dos cosas fundamentales en la responsabilidad pública". "Y eso lo traslado a compromisos que durante muchos años parecía que no se cumplirían jamás", ha indicado, poniendo el énfasis en una actuación "tan trascendental como el Conservatorio Paco de Lucía", que cuenta con una partida consignada de más de 15 millones de euros y cuya primera fase ya ha culminado con la demolición del antiguo edificio, lo que supone "el arranque definitivo de esta iniciativa".

Asimismo, ha añadido que en 2027 el Ejecutivo autonómico seguirá demostrando "compromisos claros y efectivos con la mejora de la educación en Algeciras", a través de obras de eficiencia energética como las del IES Saladillo y mejoras de equipamiento e infraestructuras en centros como el CEE Virgen de la Esperanza o el IES Kursaal, donde se ejecutarán actuaciones valoradas en un millón de euros en cada uno de ellos.

En este contexto, ha destacado las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, que "hoy avanzan de manera importante" y para las que se contempla una partida superior a los 9,4 millones de euros en los presupuestos de 2027. Según ha subrayado, esto supone que "otro hito, otra demanda histórica y otra necesidad para la mejor Administración de Justicia se convierte cada día más en una realidad", añadiendo que "ya pasar por delante y ver el avance de las obras significa todo un hito".

Por otro lado, ha puesto en valor "el compromiso social" de la Junta con proyectos como el centro social de El Cobre, que contará con una inversión cercana a los ocho millones de euros para "reforzar la atención a mayores y dependientes con un modelo moderno". A esta actuación ha sumado el Centro de Día para personas mayores de Algeciras, donde se desarrollará una inversión de 2,1 millones de euros, así como el futuro centro de estancia diurna de San José Artesano y el impulso a la segunda y tercera fase del Área Logística de la Bahía de Algeciras, donde el Ejecutivo andaluz prevé invertir cuatro millones de euros.

"LOS MEJORES DESEOS" AL NUEVO ALCALDE DE ALGECIRAS

Además, Sanz ha expresado sus "mejores deseos" al nuevo alcalde de la localidad, Jacinto Muñoz, tras tomar el bastón de mando después de la renuncia de José Ignacio Landaluce, quien lamentó que la moción de censura presentada por PP y Vox le "obligaba" a presentar su dimisión, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación con presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsos".

En este contexto, Sanz ha valorado que Muñoz es una persona con "una enorme experiencia, una trayectoria ejemplar y un conocimiento de la realidad y del día a día de Algeciras más que contrastado" tras unos 15 años como responsable municipal, destacando su papel como "una persona clave durante tantos y tantos años en construir la mejor Algeciras".

Por último, ha trasladado el "apoyo total" de la Junta al municipio para seguir impulsando proyectos y soluciones a través de una alianza institucional con la ciudad "que ha sido potente, que es potente y que seguirá siendo potente".