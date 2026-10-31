La 33ª Feria de la Solidaridad de Córdoba se celebra desde el 4 con derecho a vivienda y derecho a migrar en el centro

Córdoba Solidaria celebra la 33ª Feria de la Solidaridad con el derecho a la vivienda y el derecho a migrar en el centro, los días 4, 5 y 6 de noviembre en la explanada frente al Centro Cívico Lepanto y la Casa de la Solidaridad. - CÓRDOBA SOLIDARIA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de entidades Córdoba Solidaria celebra la 33ª Feria de la Solidaridad con el derecho a la vivienda y el derecho a migrar en el centro, en este caso los días 4, 5 y 6 de noviembre en la explanada frente al Centro Cívico Lepanto y la Casa de la Solidaridad, con talleres para centros educativos, una mesa redonda con los movimientos por la vivienda de la ciudad, bibliotecas humanas, música y actividades culturales bajo el lema 'La paz se construye con derechos: derecho a techo y derecho a migrar'.

Según destacan desde la organización, durante tres días, la feria, financiada por el Ayuntamiento de la ciudad, acogerá talleres, encuentros, música y propuestas culturales para todos los públicos. La feria arrancará el miércoles 4 de noviembre, de 18,00 a 20,00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Solidaridad, con una mesa redonda con los movimientos por la vivienda de Córdoba, dinamizada por el Movimiento por la Vivienda de Córdoba y con la colaboración de Stop Desahucios, el Sindicato de Inquilinas y el Frente de Estudiantes.

Dicha actividad que inaugura la feria es un espacio para que estos colectivos informen de las acciones que han desarrollado hasta el momento y de lo que tienen previsto hacer para la huelga general del 11 de noviembre. Además, se fomentará el diálogo y la participación de la ciudadanía.

El jueves 5 de noviembre, la explanada frente al Centro Cívico Lepanto acogerá en horario de mañana talleres y una 'gymkhana' con centros educativos de la ciudad, además de una recepción institucional a las 12,00 horas. Durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde, estarán instalados los stands de las entidades de Córdoba Solidaria y sus aliadas, donde el público podrá conocer su trabajo y las iniciativas que desarrollan.

Ese mismo día, de 18,00 a 20,00 horas, la Casa de la Solidaridad será escenario de una actividad en formato 'bibliotecas humanas' dinamizada por La Espiral Educativa y con la colaboración del Movimiento por la Vivienda de Córdoba: un espacio para escuchar en primera persona distintas experiencias en torno a las dificultades para acceder a una vivienda digna.

El viernes 6 de noviembre, la explanada volverá a recibir por la mañana al alumnado de los centros de la ciudad con nuevas actividades educativas. Los stands de las entidades permanecerán instalados durante toda la jornada. La programación incluirá cuentacuentos, un taller de danzas del mundo por la paz, a cargo de la Asociación Cultural Guadalfolk, y un espectáculo de 'breakdance' y 'hip hop' de Benefip-hop que pondrán el broche a esta edición.

La Feria de la Solidaridad es el espacio en el que los colectivos sociales de Córdoba salen a la calle para visibilizar el trabajo que realizan en torno a la Cooperación Internacional, Educación para el Desarrollo y Acción Humanitaria. Este año, bajo el lema de la paz y los derechos, plantea que "el derecho a una vivienda digna y el derecho a migrar son una parte importante para construir paz y justicia social", apuntan desde la organización.