Los maquinistas piden impedir que se pueda reanudar la circulación con marcha normal cuando falle el LZB

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha reclamado que se adopten medidas con carácter "urgente" para que no se repiten sucesos como el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha pedido que se impida que los trenes puedan reanudar la circulación con marcha normal cuando haya más de un tren en el mismo cantón y caigan los sistemas ERTMS o LZB.

En un comunicado, informa de que ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) "con carácter urgente" la adopción de medidas con el objetivo de "clarificar y modificar" la norma que regula el sistema LZB y "aquellos aspectos similares que comparte" con el ERTMS.

En concreto, propone impedir que se pueda reanudar la marcha con marcha normal en aquellas situaciones en las que sea susceptible que pueda haber más de un tren en el mismo cantón de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) cuando deja de funcionar el ERTMS o el LZB.

Finalmente, afirma que seguirá colaborando con "todos los aspectos que puedan surgir" relacionados con esta investigación y con otras en curso, con el fin de que "no se vuelvan a repetir sucesos" como este.

El sistema LZB (siglas del término alemán 'Linienzugbeeinflussung', que se traduce como "líneas de control del tren") es un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que supervisa la circulación del mismo, su velocidad y su posición para garantizar la seguridad.

Un fallo del sistema de seguridad LZB precedió al choque entre un AVE y un Iryo este miércoles en Urda (Toledo), que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento.