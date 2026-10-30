Trump cancela sus mítines presenciales en Kansas e Iowa a pocos días de las elecciones de medio mandato en EEUU

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la prensa antes de embarcar en el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. - Patrick Witty/White House / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado los mítines presenciales que tenía previstos para este fin de semana en los estados de Kansas e Iowa de cara a las elecciones de medio mandato ('midterms') que se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre, optando en su lugar por participar en actos de campaña exclusivamente virtuales.

Según ha informado el Comité Nacional Republicano (RNC), el mandatario centrará la recta final de su campaña en más de una veintena de 'telemítines' orientados a maximizar el alcance del mandatario en estados como Texas, Nueva York, Pensilvania, Míchigan, Montana y Carolina del Sur.

El presidente del RNC, Joe Gruters, ha justificado esta alteración de la agenda para comunicarse con el mayor número de votantes posible en esta "carrera contrarreloj de 72 horas", atribuyendo la decisión a la "sólida posición" en la que supuestamente se encuentran los candidatos republicanos en ambos estados. "Los votantes de todo el país quieren escuchar al presidente Trump antes del día de las elecciones", ha remarcado.

El evento de Kansas estaba programado para este sábado y suponía la segunda visita de Trump al estado en el actual ciclo electoral, tras el acto del pasado 19 de octubre en apoyo al senador conservador Roger Marshall. El actual senador se enfrenta a una igualada contienda por la reelección contra el candidato demócrata Adam Hamilton.

El paso a un formato a distancia se produce en un contexto en el que varios candidatos republicanos en territorios disputados han tratado de distanciarse de la figura del mandatario debido a la caída en sus índices de aprobación tras el aumento de los costes de los combustibles derivados de la guerra con Irán.