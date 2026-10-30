Elecciones de Estados Unidos 2026: qué son las midterms y qué se vota el 3 de noviembre, en gráficos

Qué son las midterms y qué se vota el 3 de noviembre- EUROPA PRESS

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos celebrará el próximo martes 3 de noviembre las elecciones de medio mandato de 2026, conocidas como midterms, una cita electoral en la que los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso estadounidense.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en esta ocasión no se elige al presidente de Estados Unidos, sino a los miembros de las dos cámaras que forman el Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado. En total, se renovarán los 435 escaños de la primera y 35 de los 100 puestos de la segunda.

Aunque estas elecciones se celebran a mitad del mandato presidencial, su resultado puede tener consecuencias para los dos años siguientes, ya que determinará qué partido consigue la mayoría en cada cámara y, con ello, el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo estadounidense.

QUÉ SON LAS ELECCIONES MIDTERMS DE ESTADOS UNIDOS

Las midterms, también llamadas elecciones de medio mandato, son las elecciones al Congreso estadounidense que tienen lugar cuando el presidente se encuentra a mitad de su mandato de cuatro años.

Las elecciones legislativas se celebran cada dos años en Estados Unidos, pero reciben el nombre de midterms cuando tienen lugar entre dos elecciones presidenciales, como sucede este 2026.

El Congreso es el órgano legislativo federal de Estados Unidos y está formado por dos cámaras: el Senado, con 100 escaños, y la Cámara de Representantes, con 435.

QUÉ SE VOTA EN LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS DEL 3 DE NOVIEMBRE

Los ciudadanos estadounidenses votarán el próximo 3 de noviembre para elegir a los representantes que ocuparán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado.

La diferencia se debe a la duración de los mandatos. Mientras que los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos para periodos de dos años, los senadores tienen mandatos de seis años.

Por este motivo, la Cámara de Representantes se renueva por completo cada dos años, mientras que los escaños del Senado se distribuyen en grupos que permiten renovar aproximadamente un tercio en cada convocatoria.

POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ELECCIONES DE MEDIO MANDATO

El resultado de las elecciones del 3 de noviembre determinará la nueva composición de la Cámara de Representantes y del Senado, las dos cámaras que forman el Congreso estadounidense y que desempeñan un papel fundamental en la aprobación de leyes.

Por tanto, aunque no se elija presidente, las midterms pueden modificar las mayorías políticas del Congreso estadounidense y condicionar la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas legislativas durante la segunda mitad de su mandato.

Antes de esta cita, los partidos han celebrado sus respectivos procesos de primarias para elegir a los candidatos que concurrirán a las elecciones. En 2026, estas votaciones comenzaron en marzo y finalizaron en septiembre, siguiendo los diferentes calendarios establecidos por cada estado.