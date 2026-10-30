Accidente de tren en Toledo, última hora en directo: 69 muertos, investigación y novedades del choque entre AVE e Iryo

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto este jueves el expediente para investigar el accidente ferroviario, que ha calificado como categoría 'grave'. Por el momento, el balance asciende a 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

En la nota informativa, la Autoridad ha detallado que la colisión por alcance entre ambos trenes se produjo a las 8.53 horas a la altura del PK 118+800 de la vía 2 de línea de alta velocidad 010 Madrid - Sevilla, en la entrada de la estación de Urda.

En el caso del tren Iryo --con ocho vagones, 147 pasajeros y cinco tripulantes--, se encontraba detenido ante la señal de entrada de la estación. Fue alcanzado por cola por el tren AVE --en el que viajaban 379 viajeros y siete tripulantes en ocho coches-- a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, si bien la velocidad concreta no se conocerá hasta la extracción de los datos del registrador jurídico embarcado.

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Toledo: