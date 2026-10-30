Accidente de tren en Toledo, última hora en directo: 69 muertos, investigación y novedades del choque entre AVE e Iryo

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 8:50
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TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto este jueves el expediente para investigar el accidente ferroviario, que ha calificado como categoría 'grave'. Por el momento, el balance asciende a 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

En la nota informativa, la Autoridad ha detallado que la colisión por alcance entre ambos trenes se produjo a las 8.53 horas a la altura del PK 118+800 de la vía 2 de línea de alta velocidad 010 Madrid - Sevilla, en la entrada de la estación de Urda.

En el caso del tren Iryo --con ocho vagones, 147 pasajeros y cinco tripulantes--, se encontraba detenido ante la señal de entrada de la estación. Fue alcanzado por cola por el tren AVE --en el que viajaban 379 viajeros y siete tripulantes en ocho coches-- a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, si bien la velocidad concreta no se conocerá hasta la extracción de los datos del registrador jurídico embarcado.

Claves del accidente de tren en Toledo:

  1. Al menos 69 muertos tras el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo
  2. Cronología del accidente de tren en Toledo: qué se sabe hasta ahora
  3. El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control de Adif
  4. Puente comparecerá en el Congreso por el accidente de Urda el 3 de noviembre
  5. Un directivo de Iryo ya avisó al Senado de que los trenes tardaban bastante en reconectarse

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Toledo:

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