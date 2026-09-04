Un 35,3% de viviendas andaluzas tienen ascensor, casi trece puntos por debajo de la media nacional, según la FOAM

Archivo - Rampa de acceso a un edificio de viviendas. - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo
SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un 35,3% de las viviendas andaluzas tiene ascensor, un porcentaje que está trece puntos por debajo de la media nacional (48,1%). No obstante, Andalucía está en la media nacional en cuanto a residencias privadas adaptadas para las necesidades de las personas mayores, con un 21,1% frente al 20,8%.
Son los datos de la Encuesta de características esenciales de la población y viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en una nota de prensa.
En dicha encuesta, el municipio andaluz que peor parado sale en cuanto a adaptación de viviendas al envejecimiento es El Ejido, con un 86,9% de residencias no adaptadas. Le sigue Roquetas de Mar (Almería), con un 85,9%; Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con 85%; La Línea de la Concepción (Cádiz), con 84,5%; Almería, con un 84,1%; San Fernando (Cádiz), con un 83,9%; Estepona (Málaga), con un 83,3%; Vélez Málaga (Málaga), con un 82,8%; Sevilla, con un 81,9% y Huelva, con un 81,8%.
En cuanto a accesibilidad, los cinco municipios andaluces con peor dato con Sanlúcar de Barrameda (44,5%), La Línea de la Concepción (41,9%), Alcalá de Guadaíra (40,9%), El Puerto de Santa María (40,1%) y Linares (40%).