El 87% de los jóvenes reclama más formación y planes de carrera en hostelería, según Cruzcampo

De izquierda a derecha, José Luis Rentero, socio director Punto de Fuga; Salvador Fernández, director gerente Cámara de Comercio Sevilla; Regla Bejarano, directora de Fundación Cruzcampo; y Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España - FUNDACIÓN CRUZCAMPO

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo ha presentado este jueves junto con la Cámara de Comercio de Sevilla el II Barómetro sobre Hostelería, un estudio que analiza cómo los jóvenes de la Generación Z perciben el sector como oportunidad para trabajar y desarrollar su carrera profesional, y que ha señalado que el 87% de los jóvenes reclama más formación y planes de carrera en el sector.

De esta manera, según ha señalado la entidad en una nota de prensa, el estudio, presentado en el marco del Foro HR Host Revolution, busca detectar nuevas tendencias entre la Generación Z para un sector que en España es un motor económico que concentra a más de 300.000 establecimientos y llega a emplear a casi dos millones de personas.

De esta manera, a partir del análisis de expectativas, motivaciones y frenos, el Barómetro agrupa en tres grandes áreas los factores que redefinen la relación entre la Gen Z y la hostelería.

Por un lado, buscan mejores condiciones y planificación.

Aunque los jóvenes no rechazan el esfuerzo, sí exigen marco y previsibilidad, tal y como ha señalado el estudio.

Así, casi 9 de cada 10 jóvenes considera fundamental contar con horarios y turnos más previsibles.

No obstante, el estudio destaca que la experiencia acumulada en el sector corrige la percepción inicial: quienes han trabajado en él lo valoran con un 6/10, frente a la atracción inicial de 4,1/10.

"La clave está en ordenar la intensidad, no en reducirla", ha subrayado la fundación.

El segundo punto, según el barómetro, trata sobre el aprendizaje real y progresión visible, donde la Generación Z quiere competencias, "no solo turnos".

El 87% considera esencial reforzar la formación, 3 de cada 4 pide más planes formativos, y el 86% quiere especializarse en perfiles concretos como coctelería, sumillería, barista o gestión de sala.

Además, el 85% reclama planes de carrera definidos.

En esta línea, la investigación destaca además el potencial formativo del sector.

El 74% de los jóvenes cree que trabajar en hostelería permite desarrollar habilidades profesionales muy valiosas, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en equipo, maridaje, gestión y calidad del producto, el trato con clientes, la resolución de problemas o la empatía.

Cuando el sector muestra una ruta clara --aprender, progresar, especializarse-- aumenta su capacidad de atracción de talento entre este sector de la población, ha señalado el estudio.

Finalmente, el tercer punto trata sobre liderazgo que acompaña y equipos que sostienen.

De esta manera, otro de los elementos que más influyen en la percepción del sector es el acompañamiento profesional.

El 88% de los jóvenes considera importante contar con tutores o personas que orienten a los nuevos trabajadores y el 87% requiere un mayor liderazgo de sus empleadores a nivel de formación, reconocimiento y orientación profesional, lo que refleja que la Generación Z no busca únicamente un empleo, sino también aprendizaje y acompañamiento en sus primeros pasos profesionales.

Además, el 85% de los jóvenes considera importante que socialmente se otorgue un mayor prestigio laboral a la hostelería, mientras que el 76% cree que escuchar testimonios de jóvenes a los que les va bien profesionalmente en el sector ayuda a acercarse a él.

Aunque la Generación Z no cuestiona la utilidad social de la hostelería, sí identifica la falta de reconocimiento y reputación como uno de los principales frenos para elegirla como proyecto profesional a largo plazo.

El estudio identifica también algunos de los grandes valores que los propios jóvenes reconocen en la hostelería, por ejemplo, el 83% valora que es un sector económico esencial para la sociedad española y el 79% afirma que fomenta las relaciones humanas, en un contexto cada vez más digitalizado.

Asimismo, el 78% afirma que es un trabajo dinámico y creativo y el 73% afirma que uno de los mayores atractivos de la hostelería es "hacer feliz a la gente", lo que conecta con la dimensión social y relacional de esta actividad.

"Desde hace más de 30 años, en Fundación Cruzcampo trabajamos para ofrecer formación en la hostelería y contribuir a la profesionalización de un sector clave para nuestro país.

Este Barómetro pone cifras a un reto fundamental: el atractivo de la hostelería para captar talento joven, una reflexión que interpela a todo el sector", ha afirmado la presidenta de la Fundación Cruzcampo, Carmen Ponce.

En la misma línea, ha aseverado que "desde Fundación Cruzcampo y Heineken España creemos que solo desde la colaboración entre empresas, hosteleros e instituciones podremos mejorar la empleabilidad de los jóvenes y consolidar el prestigio de la hostelería como una opción laboral sólida y con futuro".

Por su parte, el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández, ha añadido que "este foro es un espacio de referencia donde reflexionar y debatir sobre los retos y oportunidades de un sector estratégico para la economía sevillana.

Este evento reafirma el propósito de convertir el talento en motor de la excelencia hostelera, conectando a empresarios con expertos en innovación y gestión.

Y todo gracias a la alianza de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cruzcampo, que renuevan una vez más su compromiso con la hostelería".

FORO HR HOST REVOLUTION El II Foro HR Host Revolution, celebrado este jueves en Sevilla y organizado por la Fundación Cruzcampo junto a la Cámara de Comercio de Sevilla, ha reunido a propietarios y gerentes, responsables de Recursos Humanos, instituciones y profesionales del sector hostelero para reflexionar sobre los grandes retos del talento, la profesionalización y la transformación del sector.

La jornada ha contado con la presencia de la directora General de Ordenación del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucia, Elena Baena, así como con la participación de chefs y hosteleros de referencia como Elena Arzak, Juan Diego Sandoval, José Manuel Montalvo, Genaro Pedreira, Fernando Cabello o Raúl Cueto, junto a representantes del ámbito empresarial y sectorial como el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, y expertos en experiencia de sala y servicio como el presidente de la Unión Española de Sumilleres, Rafael Bellido; la CEO & Fundadora de BAYA, Ángela Royo; el coordinador del Área de Conocimiento de Sala y Servicio en Basque Culinary Center, Gonzalo Parras; el profesor de servicios de restauración Escuela MOM Culinary, Alfonso Martín; y el consultor de Inteligencia Emocional Hostelería, Roberto Ruiz Rúa.

En este sentido, el programa ha abordado, a través de ponencias, mesas redondas y paneles de expertos, "cuestiones clave" como la presentación del II Barómetro sobre Hostelería, el papel de la sala como motor del cambio, los nuevos modelos de liderazgo y el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión de personas, con la participación de especialistas como la directora de enEvolución, Elena Méndez; el Commerce D&T de Heineken España, Iván Seldas; el gerente de Es.cultura, David Serrano; el director de Ediciones Digitales Siglo 21, José Luis Tallón; y bajo la moderación de la directora de People de Heineken España, Monica Zai.

El foro, presentado por Álvaro Moreno de la Santa, ha "reafirmado su vocación de impulsar un cambio real en la hostelería", conectando a empresas, profesionales, instituciones y expertos en innovación y talento para consolidar al sector como una opción laboral más atractiva, profesional y con recorrido de futuro, según ha señalado el comunicado.