El halcón peregrino vuelve a criar en el Paraje Natural Marismas del Odiel de Huelva tras una década

Nido de halcón peregrino en Marismas del Odiel. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El halcón peregrino (Falco peregrinus) vuelve a criar en el Paraje Natural Marismas del Odiel tras más de una década. Técnicos y responsables de seguimiento ambiental han constatado la presencia de una pareja reproductora, lo que supone un hecho relevante desde el punto de vista del seguimiento ambiental del enclave, según ha podido saber Europa Press y han confirmado desde la Junta de Andalucía.

Este acontecimiento se relaciona con las condiciones actuales del hábitat, así como con las actuaciones de conservación desarrolladas en los últimos años en el paraje. La ausencia prolongada de reproducción de esta especie había generado cierta preocupación entre los especialistas, ya que suele ser un indicador clave de la salud del ecosistema. Factores como la degradación del entorno, la presión humana o la escasez de hábitat específico para su nidificación habían contribuido a su desaparición como ave nidificante en la zona.

El halcón peregrino es una rapaz frecuente en Marismas del Odiel durante la invernada con aves procedentes de poblaciones ibéricas y nórdicas, pero no llegaba a asentarse como ave reproductora, además siendo una especie en declive en la provincia de Huelva.

El retorno de la actividad reproductora supone la reaparición de la especie como nidificante en el enclave. Entre las causas que pueden estar relacionadas con este retorno se encuentran la restauración del hábitat, la instalación de plataformas de nidificación en lugares estratégicos, la reducción de molestias durante el periodo de cría y la disponibilidad de alimento.

Este tipo de sucesos puede tener incidencia sobre la dinámica del ecosistema y beneficiar a otras especies que comparten el mismo entorno, por lo que es importante mantener las labores de seguimiento y conservación del espacio para garantizar que este regreso no sea puntual, sino el inicio de una tendencia sostenida.

El halcón peregrino es un ave de presa de unos 45 centímetros, identificable en vuelo por la silueta de ancla que forman sus largas alas y cola. Plumaje variable, desde oscuro a gris claro, la cabeza es negra y cuenta con una amplia y característica bigotera también de color negro. Habita en zonas muy diversas, desde la tundra hasta zonas boscosas.

Su presa principal es la paloma, pero de su dieta forman parte una gran variedad de especies, preferentemente aves. Esta rapaz es conocida como una de las aves más rápidas del mundo, ya que puede llegar a alcanzar en vuelo de caza en picado los 300 kilómetros por hora, habiéndose registrado velocidades máximas de hasta 390 km/h, lo que le permite capturar a otras aves en el aire.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)