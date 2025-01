El 96% de hogares y empresas de la provincia de Jaén tienen fibra, porcentaje que se reduce al 90% en el ámbito rural

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 96 por ciento de los hogares y las empresas de la provincia de Jaén disponen ya de fibra óptica, un porcentaje que se reduce al 90% en el ámbito rural. El objetivo con el que se está trabajando desde el Gobierno de España es que esa brecha "se reduzca al mínimo".

Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales, Antonio Hernando, que ha presentado en una reunión con representantes de municipios jiennenses las inversiones en infraestructuras digitales realizadas por el Gobierno de España y que ascienden a 35,57 millones de euros para desplegar fibra óptica, redes 5G y ciberseguridad.

En el periodo 2018-2024 se han recibido ayudas por valor de 18,9 millones que han impulsado el despliegue y han permitido que el 96% de las viviendas y empresas de Jaén, y el 90,5% de las que se sitúan en zonas rurales cuenten ya con una cobertura fija de 100Mbps. Cuando se ejecuten los trabajos que están ahora en marcha, 75.873 hogares y empresas en Jaén tendrán cobertura de fibra óptica.

Las redes 5G ya dan cobertura al 80% de la población en la provincia de Jaén. El año pasado se adjudicaron 8,1 millones de euros para extender el despliegue a 26.220 nuevas viviendas y empresas.

"Es cierto que en 5G estamos un poquito peor que en fibra óptica, estamos en un 86% en la ciudad de Jaén y un 80% en el ámbito rural, pero estamos desarrollando proyectos, 14 millones de esos 35 millones los hemos dedicado a 5G para que 26.000 personas más sean beneficiarios de acceder a las prestaciones del 5G", ha explicado Hernando.

Para Hernando, "sigue habiendo una brecha, pero la brecha que a vez va siendo menos y lo que pretende el Gobierno de España y lo que pretende la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es que esa brecha se reduzca al mínimo, que no haya diferencia entre vivir en una ciudad como Jaén o vivir en cualquiera de sus municipios por muy alejado que esté".

"Hoy podemos decir que Jaén está mejor conectada que Londres y no es una exageración, es así. Tenemos una conectividad con fibra óptica y velocidad de altas prestaciones muy importante en la provincia de Jaén", ha asegurado Hernando.

Ha añadido que uno de sus objetivos con este encuentro era trasladar a alcaldes y alcaldesas que hay "un proyecto muy interesante" con Hispasat mediante el cual "pueden acceder en cualquier punto de la provincia, por muy remoto que sea, a tener banda ancha y a tener conectividad a través de satélite". "Nosotros subvencionamos 600 euros y el ciudadano sólo tiene que pagar 35 euros al mes y con eso puede tener datos como si estuviese en el centro de Jaén", ha apuntado el secretario de Estado.

El gerente de Proyectos Singulares de Hispasat, Miguel Ángel Argüelles, ha aprovechado la reunión para presentar los detalles del programa Conéctate 35. Cobertura y despliegue 5G. El 80% de la población jiennense tiene cobertura de redes 5G. Con el fin de seguir impulsando el despliegue, especialmente en zonas rurales, el Gobierno ha puesto en marcha varios programas que en su conjunto han supuesto una inversión en Jaén de 14,82 millones de euros.

Los tres programas son Unico 5G Redes Activas, Unico Redes 5G Backhaul y Unico Sectorial. Por una parte, el Programa Unico 5G Redes Activas adjudicó 8,11 millones de euros de ayudas para el despliegue de redes 5G en Jaén, lo que permitirá ampliar la cobertura a 26.220 personas más.

Asimismo, Unico Redes 5G backhaul adjudicó 6,27 millones para la conexión de backhaul mediante fibra óptica a emplazamientos (torres) de las redes públicas de telefonía móvil que no disponen de dicha conexión en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto permitirá desarrollar servicios y aplicaciones basadas en tecnología 5G en las zonas rurales.

Además, un proyecto de la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L resultó beneficiario del Programa Unico 5G Sectorial. Este programa financia proyectos de desarrollo experimental de aplicaciones y servicios 5G.

En el marco del Programa nacional de apoyo a la industria de la ciberseguridad, que ejecuta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), y en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares, se invertirán 1,79 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación Resiliencia para impulsar el emprendimiento en ciberseguridad y la capacitación de profesionales en esta área. Esta inversión comenzó en 2024 y se extenderá hasta 2026.

"Jaén ha perdido otros trenes, no lo sé si los ha perdido o no. Desde luego el de la alta velocidad en conectividad no lo está perdiendo y lo va a perder todavía menos", ha manifestado Hernado, que se ha referido a las "inversiones importantes" que se están haciendo desde el Gobierno de España en materia de ciberseguridad".

Durante la reunión también se ha presentado el programa 'Conéctate 35', el programa de banda ancha vía satélite que ejecuta Hispasat. El Gobierno ha puesto en marcha este programa con el fin de garantizar banda ancha al 100% de la ciudadanía, viva donde viva, con una velocidad de 200/10mbps. El coste del servicio es de 35 euros al mes y se financia hasta 600 euros de ayuda para la instalación. El servicio ha mejorado al pasar de los 100/5Mbps iniciales a los 200/10Mbps actuales, lo que permite el uso de TPV's desde cualquier punto.

A la reunión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes; y el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a una veintena de alcaldes y alcaldesas de municipios de la provincia.

JORNADAS DE DIGITALIZACIÓN

En el marco del encuentro, Hernando ha adelantado la celebración en el mes de mayo en la capital jiennense de las primeras Jornadas Tecnológicas y de Digitalización. En ellas se pretende dar a conocer el listado de empresas jiennenses que son punteras en este segmento a nivel nacional y aprovechar de la mano de la Universidad de Jaén las oportunidades que la digitalización tiene para la provincia de Jaén.

Para estas jornadas el Gobierno de España ha comprometido la presencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (Sett).

De este anuncio se ha felicitado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha asistido al encuentro al tiempo que el concejal de Smart City, Innovación y digitalización, Luis García, ha solicitado al secretario de Estado "trabajar conjuntamente para que Jaén tenga más presencia en ciberseguridad, telecomunicaciones y en nuevas tecnologías".

En este sentido, García ha planteado tres propuestas para que se estudie en los próximos meses que Jaén pueda ser un campo de pruebas de tecnologías emergentes para empresas que quieran testar tecnologías o incluso el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); otra de las propuestas es que Incibe tenga más presencia en el mayor encuentro de ciberseguridad que se celebra en Jaén como es el 'Hackén'.

La tercera de las propuestas es que las empresas de bases tecnológica que quieran instalarse en Jaén cuenten con el apoyo de la propia Secretaría de Estado, incluso con la cofinanciación de sus proyectos.

En su visita a la ciudad de Jaén, Hernando ha anunciado, además, una nueva ayuda para la Fundación Innovasur, "un incentivo de 300.000 euros que se suman a otros 500.000 aprobados anteriormente y que vienen a formar a expertos en ciberseguridad en la provincia" en un proyecto en el que participan la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén.