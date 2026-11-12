Abandonan las últimas tiendas de la acampada por la vivienda en la explanada del Palacio de Congresos

Acampados reivindican el derecho a la vivienda y protestan por un acto público Vox, a 6 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las últimas tiendas de la acampada reivindicativa por la vivienda que quedaban en la explanada del Palacio de Congresos se retiran definitivamente del lugar durante este jueves.

Así lo han confirmado fuente policiales, que han constatado que en torno a una decena de personas que mantenían sus carpas en este espacio ya las están retirando.

La Policía señala que apenas quedaban "tres o cuatro" tiendas en este lugar y que, debido a las inclemencias climatológicas, sus ocupantes no habían pernoctado en las mismas tras la jornada de huelga general de este pasado miércoles, en el marco de la cual tuvo lugar una manifestación que precisamente concluyó en la explanada del Palacio de Congresos.

El inicio de la que al principio fue una gran acampada por la vivienda tuvo su origen entre los días 3 y 4 del pasado mes de octubre tras un llamamiento a la misma realizada por el Sindicato de Vivienda, en consonancia con lo que ocurría en otras capitales a raíz del caso del desahucio de Maricarmen en Madrid. Más de un centenar de personas se instalaron en el lugar y numerosas tiendas tomaron un gran espacio.

El día 5 de ese mes, tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno del adelanto de las elecciones generales, los centenares de acampados decidieron continuar con su asentamiento reivindicativo en el lugar que llegó a incrementarse. Tres días después, el 8 de octubre, los acampados en Granada se movilizaron y clamaron tras conocer la muerte de Maricarmen.

Finalmente el 11 de octubre, el Sindicato de Vivienda, principal movilizador de la acampada, decidió retirar las centenares de tiendas que allí mantenían. Sin embargo, en el lugar quedaron algunas decenas de casetas con personas que insistieron en permanecer en el lugar.

Estas últimas tiendas fueron objeto de un ataque por parte de encapuchados y sufrieron un incendio, presuntamente provocado y sin afectados, en la madrugada del pasado 5 de noviembre, después de que en la noche del día anterior el agitador ultra Vito Quiles realizara una marcha por el centro de Granada.

Pocas tiendas y acampados --apenas una decena-- quedaban también en la explanada al día siguiente, 6 de noviembre, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, realizó un acto público en el Palacio de Congresos. La Policía Nacional estableció un cordón para separar a los acampados, que protestaban por la presencia del político, de los seguidores de Vox.

La Subdelegación del Gobierno en Granada instó el pasado viernes a los acampados a que abandonaran las tiendas antes de este lunes, día 9, si bien finalmente, las tres o cuatro tiendas de campaña de esta acampada reivindicativa se quedaron en el lugar y van a quedar definitivamente retiradas durante la jornada de este jueves.